Prof. Krzysztof Simon z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu musiał otrzymać policyjną ochronę. Jest kolejnym lekarzem, którego dosięga niebezpieczny hejt i groźby śmierci. To coś mówi o naszym społeczeństwie, ale o polityce tego rządu też.

Najłatwiej uderzyć anonimowo. Ordynarnym porównaniem w stylu „doktor Mengele” albo epitetem „sprzedawczyk” czy „kłamca”. Pogróżki bywają w stylu: „będziesz wisiał”, „oglądaj się za siebie”, „już nie żyjesz”. Do czego to podobne, by w Polsce szanowani na ogół lekarze i profesorowie medycyny otrzymywali tego rodzaju maile lub wyrażane wprost groźby śmierci?