„Są większe nieszczęścia”. Ronić po ludzku też w Polsce trudno

„W wiadomościach, które otrzymujemy, wciąż pojawiają się te same elementy. Brak empatii, oziębła postawa lekarzy. Nie bierze się pod uwagę wyjątkowości sytuacji, w której kobieta jest” – mówi Maria Godlewska, prawniczka i ekspertka Fundacji Rodzić po Ludzku.

10–15 proc. wszystkich ciąż kończy się poronieniem. W pierwszych sześciu tygodniach od zapłodnienia niepowodzenia dotyczą nawet 60 proc. ciąż. Ze sprawozdań o działalności ogólnej szpitali wynika, że w Polsce rocznie przechodzi przez to doświadczenie od 39 do 40 tys. kobiet. Tyle statystyki.

„W objętych kontrolą szpitalach pacjentkom, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko zmarło tuż po porodzie, nie zapewniono prawidłowej i wystarczającej opieki. Wynikało to (...) z nieprzestrzegania obowiązujących uregulowań, w tym standardów opieki okołoporodowej” – stwierdziła w lutym 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli, oceniając charakter i jakość opieki nad pacjentkami w tej „sytuacji szczególnej”, jak określa się w rozporządzeniach poronienie.

„Przecież ma już pani jedno dziecko w domu”

Główne zastrzeżenie z kontroli NIK obejmujące różne elementy szpitalnej opieki dotyczy „niedostrzegania specyfiki pracy z tą grupą pacjentek”. „W miarę możliwości” kobiety, które poroniły lub urodziły martwe dziecko, nie powinny przebywać w jednej sali z kobietami w ciąży lub po narodzinach zdrowego dziecka. W praktyce kobiety po bardzo różnych doświadczeniach z zakończeniem ciąży zbyt często dzielą wspólną przestrzeń. We wszystkich skontrolowanych szpitalach, a było ich 39, nie zorganizowano osobnego pomieszczenia przeznaczonego do pożegnań ze zmarłym dzieckiem – sali czy pokoju pożegnań. Czasem dochodzi do takich sytuacji jak w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Trzy pacjentki hospitalizowano tam w jeszcze gorszych warunkach – na korytarzu oddziału.

Według Stowarzyszenia Edukacji Medycznej Asklepios wiele listów i skarg od pacjentek dotyczy nieprawidłowej komunikacji na linii pacjentka–personel medyczny. Zdarzają się niewłaściwe wypowiedzi, które pomniejszają znaczenie poronienia i człowieczeństwa dziecka: „To tylko ciąża”; „Z tego już nic nie będzie”; „To jeszcze nie było dziecko”; „To już się poroniło”; „Przecież ma już pani jedno dziecko w domu”; „Za jakiś czas pani zapomni”.

W niektórych placówkach bałagan jest tak duży, że przy wypisie ze szpitala wydaje się omyłkowo broszury zawierające zalecenia dotyczące karmienia dziecka piersią na żądanie i przestrzegania diety przez matkę karmiącą piersią.

Płeć płodu musi być ustalona

Najbardziej delikatna, ale też znaczna część problemów związana jest z postępowaniem dotyczącym pożegnania z dzieckiem. Tak zwany godny pochówek płodu, który ma choćby kilkanaście tygodni, może być dla rodziców ważny. Z anonimowych ankiet wynika, że 23 proc. kobiet nie uzyskuje w szpitalu informacji o możliwości pożegnania z dzieckiem, 22 proc. ma taką możliwość w obecności osób bliskich, blisko 5 proc. ma taką możliwość, ale bez obecności bliskich osób, zaś pozostałe (40 proc.) – zwykle nie wyraża takiej woli. – Kontaktowała się z nami ostatnio kobieta, której w ciągu hospitalizacji w trakcie ostatnich sześciu lat ani razu nie przekazano informacji na ten temat – mówi Maria Godlewska z FRpL.

Zgodnie z prawem po poronieniu przysługuje zasiłek pogrzebowy (aktualnie wynosi 4 tys. zł, wypłacany jest po pogrzebie) i urlop macierzyński (8-tygodniowy), ale żeby je otrzymać, potrzebna jest Karta Martwego Urodzenia, a w niej określenie płci płodu. Jeśli lekarz nie jest w stanie tego ustalić, czyli poronienie następuje do ok. 15 tyg. ciąży, potrzebne są specjalistyczne badania genetyczne, nierefundowane przez NFZ. Ich koszt to minimum 400 zł.

– To tylko pogłębia traumę – komentuje Godlewska. „Niezrozumiałe jest wymaganie określenia płci w akcie urodzenia dziecka martwego w celu uzyskania przez rodziców określonych świadczeń” – pisał Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, wstawiając się za parami doświadczającymi poronienia, które skarżyły się na obowiązujące regulacje. Prawa jednak dotąd nie zmieniono.

Brak jednolitych i wiążących wszystkie szpitale publiczne i niepubliczne instrukcji postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych i po poronieniu prowadzi do tego, że – jak zbadał NIK – w ponad połowie szpitali występują poważne nieprawidłowości. Chodzi o nierzetelną dokumentację, udostępnianie pacjentkom, będącym często w szoku, dokumentów wprowadzających w błąd i w konsekwencji uniemożliwiających realizację ich faktycznych decyzji i potrzeb.

W ZOZ w Busku-Zdroju, kontrolowanym przez NIK, nie było możliwe ustalenie, co stało się z 14 martwymi płodami. W ŚCMiN w Kielcach nie od wszystkich pacjentek, które poroniły lub urodziły martwe dziecko, pobierano dokument potwierdzający ich wolę co do sposobu postępowania z ciałem dziecka. Doprowadziło to do sytuacji, w której w czerwcu 2019 r. w chłodni prowadzonej przez zewnętrzny podmiot znajdowało się 12 ciał dzieci martwo urodzonych przekazanych przez szpital w okresie od kwietnia 2013 r. do października 2018 r. Dopiero w lipcu 2019 r., na wniosek firmy prowadzącej chłodnię, szpital uzyskał dokumentację niezbędną do zorganizowania pogrzebu. W konsekwencji ciała 12 dzieci martwo urodzonych w szpitalu w latach 2013–2018 były przechowywane w chłodni przez 9 miesięcy do ponad 6 lat.

Jak pomagać na 48-godzinnym dyżurze

W związku z naświetlonymi przez NIK problemami i pogorszeniem się opieki na oddziałach ginekologicznych w czasie pandemii Fundacja Rodzić po Ludzku wystąpiła z interwencją do resortu zdrowia. Postuluje ujednolicenie postępowania z ciałami płodów, bezwzględny zakaz umieszczania kobiet po poronieniu w salach szpitalnych razem z kobietami w okresie ciąży bądź kobietami w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka, osobne pomieszczenie umożliwiające pożegnanie się z dzieckiem i wykreślenie obligatoryjnego ustalania płci płodu jako warunku otrzymania zasiłku i urlopu.

O obowiązek zatrudniania na oddziale ginekologiczno-położniczym o pierwszym i drugim poziomie referencyjności psychologa w wymiarze co najmniej 0,5 etatu wnosi z kolei NIK. – Dostajemy różne wiadomości, ale niestety wiele kobiet podkreśla, że nie otrzymało żadnego wsparcia od psychologa w czasie pobytu w szpitalu albo otrzymało taką pomoc dopiero po trzech dniach – opowiada Maria Godlewska. Depresja występuje u prawie 11 proc. kobiet, które poroniły, przy czym występowanie depresji po pierwszym poronieniu powoduje nawrót przy kolejnym w przyszłości. Tymczasem w zaledwie kilkunastu skontrolowanych szpitalach opracowano dla pacjentek i ich rodzin własne informatory o możliwości uzyskania dalszej pomocy psychologicznej.

Wsparcia psychologicznego nie dostają też sami lekarze i pielęgniarki. „Potrzebne jest opracowanie szerokiego programu pomocy personelowi medycznemu w radzeniu sobie ze stresem w związku z charakterem pracy – osób udzielających usług medycznych osobom, które poroniły lub urodziły martwy płód” – zauważa w swojej kontroli NIK. Przeciążenie pracą wynika też z tego, że w większości szpitali lekarze zatrudnieni na podstawie zawartych ze szpitalem umów cywilnoprawnych wykonują swoje obowiązki na dyżurach trwających 24 godz., 48 godz., w niektórych przypadkach – nawet 88 godz. W dwóch z 37 skontrolowanych szpitali samodzielne dyżury wyznaczono lekarzom, którzy nie mieli wymaganej specjalizacji.

Pismo do konsultanta krajowego

Na pismo Fundacji Rodzić po Ludzki Ministerstwo Zdrowia zareagowało pozytywnie w jednej kwestii: „Pomimo że do Departamentu Zdrowia Publicznego nie wpływały dotychczas sprawy świadczące o problemie w czasie epidemii z zapewnieniem możliwości obecności osoby bliskiej w sytuacji szczególnej, zostanie w tej sprawie wystosowane pismo do konsultanta krajowego ds. ginekologii i położnictwa przypominające, że kwestie te wymagają szczególnego podejścia, zwłaszcza w czasie epidemii”. Jaka jest jego treść i czy faktycznie przekazano, tego fundacji nie udało się jeszcze potwierdzić.

Większość pozostałych propozycji Fundacji Rodzić po Ludzku określono jako „nieznajdujące uzasadnienia”.