Niekomunia, odfajkowane bierzmowanie. Kościół już płaci za swoje błędy

Pierwsza komunia staje się dla wielu polskich dzieci sakramentem pożegnania z Kościołem katolickim. Dlaczego? Można powiedzieć, że Kościół wypija właśnie piwo, które sam sobie nawarzył.

Dziecko niechodzące na religię w trzeciej klasie nie jest obojętne dla rówieśników. Cała trzecia klasa jest skupiona na komunii, dzieci mają razem próby, spotkania, integrują się przy tym wydarzeniu. Moja niechodząca na religię córka słyszała od kolegów, że pójdzie do piekła, że nie będzie mogła wziąć ślubu... generalnie była dzielna – przyznaje Magdalena z Lublina. Postanowiła zorganizować jej w tym samym czasie tzw. niekomunię. Czyli spotkanie rodzinne dla dzieci niekatolików, by nie czuły się wykluczone z opowieści o okołokomunijnych prezentach i po prostu miały również „ten swój dzień”. – Zamówiłam jej z tej okazji sukienkę, córka zagrała koncert dla najbliższych na pianinie. Dostała też nowy telefon. Następnego dnia wszystkie dzieci rozmawiały tylko o prezentach – opowiada Magdalena.

Wśród popularnych pomysłów, którymi dzielą się ze sobą rodzice niekatolicy – pozostając w klimacie niekomunii jako drugiej gwiazdki – jest: wyjazd do Disneylandu (dla zamożnych), do hotelu na weekend lub kilka dni, większy prezent połączony ze zbliżającymi się urodzinami lub imieninami czy po prostu jakiś symboliczny podarek. Wracają też słowiańskie tradycje. Dziewczynkom urządza się zapleciny, chłopcom postrzyżyny – moment symbolicznego wejścia w starsze dzieciństwo można obchodzić też po świecku. Takie wydarzenia są coraz częściej organizowane profesjonalnie, głównie w większych miastach, w Gdańsku czy Warszawie.

Karolina z Mielca, mama trzecioklasisty i pierwszoklasistki, mówi, że ponieważ w tym roku komunie wypadły w lockdownie, dziecięca ekscytacja tym, co dookoła nich, odpadła. – Obiecałam synowi wyjazd do jakiegoś parku rozrywki czy legolandu, ale trudno to wciąż zaplanować w związku z restrykcjami. Czekamy – opowiada. Przyznaje, że córce być może trzeba będzie urządzić przyjęcie. Z suknią i włosami na wałkach. – Tak niewiele jest w życiu okazji, żeby być księżniczką – mówi.

„Córka chciałaby umrzeć i zostać aniołkiem”

Konflikt tragiczny bez dobrego wyjścia – tak wielu rodziców niekatolików nazywa wszystko to, co związane jest z presją wokół komunii i uczestnictwa ich dzieci w religii. Za siebie łatwiej decydować. Nawet niechrzczenie dzieci przestało być swego rodzaju tabu. Rodzice nie wierzą, nie chodzą do kościoła, mają poczucie, że skrzywdzą swoje dzieci, zapisując je na katechezę, a jednocześnie nie robiąc tego, narażają je na społeczne wykluczenie. Takie rodzicielskie rozdarcie.

Anna z Konina, niewierząca i odcięta od Kościoła katolickiego od dawna, mimo wszystko zapisała dziecko na religię już w przedszkolu, kiedy jej córka miała trzy latka. – Jest dzieckiem wysoko wrażliwym. Przez pierwszy miesiąc odbierałam ją po trzech godzinach z przedszkola i za każdym razem zanosiłam do domu płaczącą, krzyczącą, rzucającą się na ziemię. Kiedy wyobrażałam sobie, że będzie siedzieć karnie przy stoliku, kiedy reszta bawi się z „panią z gitarą”, to aż mnie to bolało – opowiada. Po roku katechezy córka sama poprosiła o wypisanie. – Coś jej nie pasowało w katechetce – chyba surowość, karność bez jakiegoś uzasadnienia, a kiedy mi do tego powiedziała, że bardzo chciałaby umrzeć, iść do nieba i zostać aniołkiem, to już się nie zastanawiałam, co robić – dodaje.

Drogi dzieci i katechetów się rozchodzą

Liczby mówią same za siebie. Różnica między frekwencją na religii w podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych jest coraz większa. Weźmy ostatnie dane z Warszawy. W roku szkolnym 2019/2020 do stołecznych szkół podstawowych na religię chodziło 78 proc. wszystkich uczniów. W tym roku – 72 proc. I analogicznie w przypadku liceów i techników: tu grupa uczestnicząca w lekcjach religii skurczyła się z 45 do 31 proc. Trend dotyczy największych miast, a jeden z rekordów odnotowano w SP nr 10 przy ul. Bosej na poznańskim Górczynie. W roku szkolnym 2020/21 na zajęcia te uczęszczało aż o 21 pkt. proc. mniej uczniów niż w roku poprzednim.

Dyrektorzy mówią, że w szkołach podstawowych największe zainteresowanie religią jest w klasach 1–3. To jedna zasada. Druga jest taka, że więcej dzieci uczęszcza na lekcje religii w klasach, które kończą się komunią i bierzmowaniem, a niektórzy w ostatniej, ósmej klasie, aby podnieść sobie średnią za świadectwo, która jest brana pod uwagę przy rekrutacji do liceum. – Ten moment podejmowania decyzji wskazywałby, że religia wciąż pełni funkcję wspólnototwórczą, jest obecna na poziomie rytuału. Stąd często cała obecność w katechezie sprowadza się do uczestniczenia w rytuale, a po jego spełnieniu drogi dzieci i katechetów często nieubłaganie się rozchodzą – tłumaczy dr Joanna Miksa z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

Kościół katolicki płaci za mówienie jednym głosem

Jak opowiadają dyrektorzy szkół, inny moment, kiedy zaczynają topnieć grupy uczniów zapisanych na religię, to klasy trzecie liceów i techników, kiedy kończą 18 lat, a więc już sami mogą za siebie decydować, a poza tym są często już po bierzmowaniu. W opinii nauczycieli na decyzje młodych wpłynęła także aktywność Strajku Kobiet oraz wejście w życie tzw. reformy edukacji połączonej z nauką zdalną – duże obciążenie sprawiło, że każda dodatkowa wolna godzina stała się niezwykle cenna.

– Może nie wszędzie, ale dzieci są coraz bardziej dopuszczane do głosu, mogą zadawać pytania i mieć swoje zdanie. W efekcie uczestniczenie w lekcjach religii z księdzem, który nie prowadzi dyskusji, bo sam często nie może sobie na to pozwolić na łonie Kościoła, jest frustrujące – zwraca uwagę dr Joanna Miksa. I podsumowuje: – Polski Kościół, który postawił na mówienie jednym głosem i jest bardzo zhierarchizowany, płaci za to teraz dużą cenę.