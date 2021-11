W internecie można obejrzeć zdjęcia dzieci z wadą, którą miał Ignacy. Z wystającymi oczkami, potworkowate, przerażające. Kiedy przed porodem dostałam zdjęcie Ignaca, usłyszałam: „to na pamiątkę, bo nie wiadomo, czy pani go zobaczy” – mówi Marta Wojtkowiak.

AGATA SZCZERBIAK: Jaki był Ignaś?

MARTA WOJTKOWIAK: Był taką jedną wielką zagadką. Kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie chory, tak mocno chory, to było miesiąc przed porodem. Najpierw, w połowie ciąży, wyszła wada: wodogłowie. Mnie wtedy ulżyło, bo to jest do leczenia. Po paru dniach perinatolog z Jeleniej Góry, gdzie przyjechałam z Jawora, zrobił kolejne badania i trafił prosto w główkę.