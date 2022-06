Marta Lempart w Sejmie: Kobiety będą umierały bez zmiany prawa. Ani jednej więcej!

Nasza ustawa to program naprawczy. Jeden z wielu, którego potrzebujemy. To program naprawczy, który likwiduje masową praktykę łamania praw kobiet w zakresie dostępu do ochrony zdrowia – zapowiadała w Sejmie obywatelski projekt liberalizacji dostępu do aborcji liderka OSK. PiS chce wyrzucić go do kosza.

Mam zaszczyt występować dziś przed państwem w bardzo formalnej i znaczącej roli, jako pełnomocniczka obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej „Legalna aborcja bez kompromisów”. (...) Przychodzę z projektem z ustawy, która odpowiada europejskim i światowym standardom w dziedzinie ochrony zdrowia i życia kobiet – rozpoczęła swoje wystąpienie w Sejmie Marta Lempart (Strajk Kobiet). Pod obywatelskim projektem ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych zebrano ponad 200 tys. podpisów. Złożono je w Sejmie w marcu, a w środę 22 czerwca odbyło się jego pierwsze czytanie. Czyli w ostatnim możliwym terminie. Lempart mówiła, że projekt napisano na podstawie twardych danych oraz wiedzy medycznej. – Nasza ustawa to program naprawczy. Jeden z wielu, którego potrzebujemy. To program naprawczy, który likwiduje masową praktykę łamania praw kobiet w zakresie dostępu do ochrony zdrowia – kontynuowała. Przypomniała, że „po oświadczeniu zespołu magister Przyłębskiej zasiadającego w dawnym budynku Trybunału Konstytucyjnego”, szpitale w Polsce skazują kobiety na tortury odmawiając im świadczenia medycznego, jakim jest aborcja, w przypadku ciężkich i nieusuwalnych wad płodu. – Przegrywamy i będziemy przegrywać sprawy przez ETPCz z powodu tortur i nieludzkiego traktowania, a kobiety będą umierały. Naprawmy to! Ani jednej więcej” – podkreślała liderka Strajku Kobiet. PiS chce wyrzucić obywatelską ustawę do kosza Anna Milczanowska (PiS) w trakcie dyskusji nad projektem mówiła, że „charakteryzuje go brak szacunku dla życia i jednoczesny brak poszanowania dla wolności sumienia”. Wspominała także o prawach „dzieci poczętych” oraz o naruszaniu wolności lekarzy oraz ich możliwości korzystania przez nich z klauzuli sumienia. Posłanka zadeklarowała, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje przeciwko dalszym pracom nad tym projektem. – Ten projekt to sprzeciw Polek i Polaków wobec draństwa, które ufundowali nam Kaczyński, Ziobro, Przyłębska. To przez Was Polki boją się mieć dzieci, bo wiedzą, że nie znajdą tu bezpieczeństwa i wsparcia. Projekt obywatelski to głos o normalność w Polsce, dlatego zagłosujemy o przedłużenie prac nad nim w komisjach zdrowia oraz polityki społecznej – mówiła z kolei Barbara Nowacka (Koalicja Obywatelska). „Za” projektem liberalizacji aborcji zagłosuje także Lewica, zapowiedziała posłanka Katarzyna Kotula. W trakcie swojego wystąpienia zaprezentowała mapę Europy, na której Polska jest jedynym na kontynencie dużym krajem z całkowitym zakazem przerywania ciąży. – W Polsce przez 30 lat obowiązywał pseudokompromis, do którego doprowadzili panowie w garniturach i panowie w sutannach. Nie ma dziś powrotu do tego kompromisu. Składam wniosek o natychmiastowe przejście do drugiego czytania, bo Polki nie mogą czekać – mówiła Kotula. Legalna aborcja. Bez kompromisów Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Legalna aborcja. Bez kompromisów” zawiązał się po zaostrzeniu w Polsce prawa aborcyjnego w 2020 r. W jego skład wchodzą przedstawicielki szerokiej koalicji organizacji społecznych, takich jak Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team, a także posłanki Zielonych oraz Lewicy, m.in. Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Marcelina Zawisza i Magdalena Biejat. Projekt daje Polkom prawa, jakich przez ostatnie 30 lat nie miały. Otwiera go deklaracja, że każda osoba ma prawo do samostanowienia w dziedzinie swojej płodności, rozrodczości i rodzicielstwa. Aborcja jest tu traktowana jako jedno z wielu świadczeń medycznych gwarantowanych wszystkim płacącym składki zdrowotne. Zakłada się, że przerywanie ciąży do 12. tygodnia będzie możliwe bez konieczności podania powodów. Po tym terminie aborcja wciąż miałaby być darmowa i legalna w trzech przypadkach: gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, a także gdy wykryto ciężkie i nieodwracalne uszkodzenia płodu. Projekt zakłada prócz tego ścisłe terminy przerwania ciąży i sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną odmowę lub zaniechanie udzielenia pomocy; aborcja ma się odbyć nie później niż 72 godziny po złożeniu przez pacjentkę wniosku w tej sprawie. Jednocześnie na dyrektorów szpitali zostałby nałożony obowiązek zatrudniania podwykonawców w przypadku odmowy aborcji z powodu klauzuli sumienia przez wszystkich lekarzy pracujących w danej placówce. Co ważne, aborcja zostałaby całkowicie zdepenalizowana, a przepisy karne przewidujące odpowiedzialność lekarzy i osób trzecich za przeprowadzanie zabiegów – zniesione. Projekt wprowadza zasadę 24 godzin na rozpoznanie przez komisję lekarską przypadków odmowy aborcji oraz rozszerzenie programu darmowych badań prenatalnych o test PAPP-A i ßhCG na wszystkie pacjentki w ciąży.