Już się nie rwiemy do pomocy Ukraińcom, częściej słychać irytację. Co dalej?

Migracja ukraińska uwypukliła nasze polskie problemy – mówi Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

MARTA MAZUŚ: – Ukraińska rodzina uciekająca przed wojną przyjeżdża dzisiaj do Polski. Na co może liczyć?

AGNIESZKA KOSOWICZ: – Na dużo skromniejszy zakres pomocy niż kilka miesięcy temu. Nasze pospolite ruszenie już się skończyło. Jeżeli ktoś przyjeżdża np. do Warszawy i szuka punktu, gdzie za darmo może dostać żywność, ubrania czy rzeczy dla dzieci, to takich punktów jest znacznie mniej. Nie ma już w Warszawie innych bezpłatnych miejsc noclegowych niż w halach czy dużych ośrodkach na kilkaset osób.