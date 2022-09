Palta co chceta

Rozmowa z dr Pauliną Sobiesiak-Penszko z Instytutu Spraw Publicznych o tym, kto i w jaki sposób manipuluje informacjami o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi.

JOANNA PODGÓRSKA: – „Szaleńcy spod szyldu agend klimatycznych” – co to za dziwaczne sformułowanie, które stało się tytułem raportu?

DR PAULINA SOBIESIAK-PENSZKO: – To cytat z prawicowego portalu dorzeczy.pl, na jaki natrafiłyśmy wraz ze współautorką raportu Małgorzatą Kopką-Piątek podczas pisania o polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Takim językiem mówią o klimacie prasa i portale prawicowe.

Co zaskakujące, z raportu wynika, że tą tematyką częściej zajmują się media prawicowe niż lewicowe.