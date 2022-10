Dawid Podsiadło. Ta jedna apostazja może stać się impulsem

Polityka i spory ideowe w polskim wydaniu mają to do siebie, że potrafią wytrącić z dystansu nawet osoby tak powściągliwe jak Dawid Podsiadło.

Dawid Podsiadło zapowiedział, że zamierza dokonać aktu apostazji. To fakt o tyle znaczący, że artysta przez lata starał się trzymać z daleka od politycznych i ideologicznych sporów. Ale polityka i spory ideowe w polskim wydaniu mają to do siebie, że potrafią wytrącić z dystansu nawet osoby tak powściągliwe jak Podsiadło.

Dawid Podsiadło występuje z Kościoła

Pierwszym wyłomem było jego zaangażowanie w Strajk Kobiet i Strajk Nauczycieli. Potem był singiel „Post”, promujący jego najnowszą płytę „Lata dwudzieste”, z tekstem piętnującym polsko-katolicką homofobię, bigoterię, mizoginię. Padają tam mocne słowa: „Zabierz te Pottery / Te tęczowe rowery / Weź mi to wszystko spal (…) Kobieto weź nie pyskuj / Na moim świecie dysku / Masz mi rodzić i prać (…) Bóg da zbawienie, ale tylko nam / Rzucę kamieniem prosto w twoją twarz”.

Niedługo po premierze płyty w podkaście „WojewódzkiKędzierski” zadeklarował, że chce wystąpić z Kościoła. „Nie chcę zaburzać statystyk i korzystać z przywilejów organizacji, z którą niewiele mnie łączy – tłumaczył. – Mam problem z instytucją, a nie z wiarą. Wszyscy widzimy kolejne mnożące się przypadki pedofilii, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe. Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję. »Post« był reakcją na głęboko umoralniające, właśnie w kontekście wartości i wiary, postawy prezentowane przez różne osoby, które na co dzień same mają spore braki w moralności”.

Kościół katolicki stracił młodych

W ostatnich latach wszystkie badania socjologiczne potwierdzają, że Kościół katolicki w Polsce traci wiernych; można wręcz pokusić się o tezę, że właściwie stracił już młode pokolenie. Potwierdza to choćby masowy wymarsz z katechezy czy znaczący spadek praktyk religijnych. W dużych miastach młodzi katolicy to już faktycznie mniejszość. I o to chyba chodzi w dyplomatycznym sformułowaniu Podsiadły, że nie chce zaburzać statystyk.

Niby to tylko jedna apostazja. Ale tu chodzi o artystę, który zagrał największy koncert w historii polskiej muzyki, gromadząc na Stadionie Śląskim 65-tysięczny tłum; chodzi o artystę, którego ludzie uważnie słuchają. Dla wielu, którym chodziła po głowie myśl o apostazji, jego deklaracja może stać się impulsem, by w końcu to zrobić.

