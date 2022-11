Czapka niewidka. Jak uciec z sieci i usunąć swoje ślady. 17 kroków

Coraz więcej osób ma problem ze swoją obecnością w sieci i myśli o tym, by zniknąć z internetu. Tylko czy to w ogóle możliwe?

Gdy dwa lata temu na Twitterze użytkownik o nicku somenerdliam opublikował krótką instrukcję pod hasłem „Jak usunąć 99,9 proc. swojej działalności internetowej”, wpis rozniósł się po sieci lotem błyskawicy, czyli używając sieciowej nomenklatury, został viralem. 400 tys. osób go zalajkowało (zostawiło w ramach uznania serduszko), a 100 tys. wyszerowało, czyli podzieliło z innymi. Z badań przeprowadzonych w maju tego roku przez portal VPN wynika, że prawie co trzeci Polak, gdyby dostał taką możliwość, chciałby zniknąć z sieci, a prawie co drugi chciałby trwale usunąć z internetu jakieś informacje – najczęściej niekorzystne zdjęcie, filmik czy dane finansowe.