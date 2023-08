Do prezesa Kaczyńskiego. Kobiety nie będą rodzić na wezwanie PiS. Taki handelek nie przejdzie

Najpiękniejszy prezent, jaki kobieta może zrobić Polsce, to urodzić dziecko. Kto to powiedział? Towarzysz Gierek? Prawie! Owszem, Gierek lubił wrzutki o rodzinie, kobietach i dzieciach, co to są przyszłością narodu i w ogóle „wszystkie są nasze”, ale tym razem to Jarosław Kaczyński.

Gierek dawno w grobie leży i teraz on, młodszy od niego o półtora pokolenia, robi za jowialnego starszego pana o staroświeckich poglądach i takimż obejściu. Rączki całuje tak ochoczo, że aż Radkowi Sikorskiemu się dostało. Szkoda tylko, że to wcale nie jest zabawne. Bo tak się składa, że ten pan nami rządzi, a my jesteśmy zakładnikami jego ograniczonych horyzontów, jego idiosynkrazji, urazów, kompleksów i potężnych deficytów życiowych oraz emocjonalnych. Jesteśmy postaciami z jego wyobraźni. I w dodatku nie jest to wyobraźnia wielka i niepospolita. Za to jest nader fantasmagoryczna, bo tam, gdzie przygniatająca większość dojrzałych ludzi ma wiedzę i doświadczenie osobiste, ten samotnik z Żoliborza ma właśnie tylko wyobrażenia i fantazje, w dodatku często podsuwane mu przez kilka zaufanych osób, które niekoniecznie są, jak by to powiedzieć, głębokimi myślicielami.

Kaczyńskiego niewybredne heheszki i wrzaski

Jeśli Jarosław Kaczyński jest typowym rezydentem tej słynącej z pięknych willi oraz wykształconych mieszkańców położonej na północ od śródmieścia warszawskiej dzielnicy, to złe jej wystawia świadectwo. Na szczęście nie jest bynajmniej typowym „inteligentem z Żoliborza”. To dzielnica otwarta, liberalna, zamieszkała przez ludzi znających świat, języki i w ogóle wyprzedzających na polu kulturowym i kulturalnym najsłynniejszego sąsiada o dwie długości z okładem. Dość powiedzieć, że na Żoliborzu mieszkał nasz mistrz Daniel Passent. Jarosław Kaczyński w tym jedynie przypomina inteligenta, że czasami używa dziwnych i rzadkich słów oraz zdradza się z lekturami jakichś książek, jakkolwiek w jego przypadku jest to najwyraźniej niskich lotów literatura popularyzująca endecką mitologię historyczną.