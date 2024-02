Patomedia społecznościowe. Jest nieciekawie, rządzą treści obelżywe i pyskówki. Jak u Stanowskiego

Czym się właściwie stały media społecznościowe? Ile dobrego, a ile złego przyniosły?

‚‚Gdyby istniały wtedy media społecznościowe, myślę, że nie dałoby się tego ukryć” – powiedział Elon Musk o zbrodniach popełnionych w Auschwitz. Gdy właściciel platformy X (wcześniej Twitter) odwiedzał w Polsce były nazistowski obóz koncentracyjny, debatował na konferencji o antysemityzmie i zachwalał własny serwis z jego wolnością słowa, Mark Zuckerberg przepraszał w amerykańskim Senacie rodziców dzieci, które z powodu tej samej wolności słowa na Facebooku i Instagramie doświadczyły przemocy, w tym seksualnej, zastraszania czy zmuszania do samookaleczenia. „Przepraszam za wszystko, przez co przeszliście. Nikt nie powinien przechodzić przez cierpienie, przez jakie przeszliście wy i wasze rodziny” – mówił Zuckerberg, patrząc w stronę tych rodzin.

A oprócz niego Senacka Komisja Sądownictwa przez cztery godziny przesłuchiwała jeszcze szefów Discorda, Snapa, TikToka oraz X. W takim nieciekawym nastroju minęły właśnie dwudzieste urodziny Facebooka.

Według raportu z ogólnopolskiego badania uczniów i rodziców „Nastolatki 3.0” (NASK 2023) z końca 2023 r. polskie nastolatki spędzają w internecie średnio 5 godzin i 36 minut w dni powszednie, a 6 godzin i 16 minut w dni wolne. Średni dzienny czas korzystania z mediów społecznościowych wśród nastolatków to 4 godziny i 12 minut. 16 proc. nastolatków deklaruje, że nie jest w stanie wytrzymać bez social mediów dłużej niż godzinę. Co czwarty nastolatek posiada od 5 do 8 kont na portalach i platformach społecznościowych, natomiast ponad jedna trzecia posiada takich kont więcej niż 8. Co czwarty badany zadeklarował trudności z myśleniem o czymś innym niż aktywność na platformach społecznościowych. I również co czwarty podejmował bezskuteczne próby skrócenia czasu tej aktywności.