Więcej prób samobójczych, mniej samobójstw. Dlaczego trend w Polsce się odwraca?

Katarzyna Kaczorowska

Autorka m.in. reportaży historycznych „80 milionów. Historia prawdziwa”, „Archiwum Kajetana, czyli 80 milionów w rachunkach”, biografii Emilii Krakowskiej „Aktorzyca”, współautorka biografii działaczy pierwszej „Solidarności”: Piotra Bednarza i Mieczysława Tarnowskiego. Z wykształcenia polonistka, w 2012 r. wybrana jednogłośnie po raz pierwszy w historii tej nagrody Dziennikarzem Roku Dolnego Śląska, nominowana w 2010 do nagrody Grand Press w kategorii wywiad, w 2023 do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Związana ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei działającym na rzecz artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie opiekunka dwóch kotów, miłośniczka opery ze słabością do funky music, punk rocka i free jazzu. Lubi biografie, reportaże historyczne, a książką, do której wraca co kilka lat, jest „Rozmowa w katedrze” Marii Vargasa Llosy.