Polska kibolska. Fanatycy ze stadionów zacierają ręce: prezydentem został jeden z nich

Dzięki skuteczności policji o chuligańskie ustawki coraz trudniej, a najgroźniejsze gangi zostały rozbite. Jednak radykalni kibole mają ogromną satysfakcję: prezydentem kraju został jeden z nich.

W politycznych kampaniach przerabialiśmy już wiele tematów, ale tego, że staną się nim kibolskie ustawki, w których brał udział jeden z kandydatów na prezydenta, jeszcze nie było. Okazało się, że wśród licznych grzechów z przeszłości prezydenta elekta Karola Nawrockiego ten nie był najcięższy, zaś jego sprawni piarowcy przekuli ten epizod sprzed lat w dowód, że mamy do czynienia z silnym i odważnym człowiekiem. A ustępujący prezydent Andrzej Duda w jednym z wywiadów oznajmił, że przecież takie potyczki odbywają się na zasadach dżentelmeńskich i „że nie jest to sytuacja, by mówić, że komuś się dzieje jakaś straszna krzywda”.

Policjant ze Śląska, zorientowany w rozbijaniu stadionowej bandyterki: – Każdy mecz to impreza podwyższonego ryzyka, weekendy w robocie, nadstawianie karku, stres, bo nie wiadomo skąd nadleci kamień. Ustawki jako bójki są ścigane z urzędu, ale to przede wszystkim tam zdobywa się chuligańskie szlify. Kto się sprawdzi, dostaje przepustkę do bojówek, skąd już często prowadzi bardzo krótka droga do poważnej przestępczości: narkotyków, porwań, napadów, stręczycielstwa, a nawet zabójstw. To tyle w kwestii bagatelizowania ustawek przez prezydenta Dudę.

Policjant z Warszawy: – Do ustawek nie idzie byle kto. Przesiadujący na siłowniach, regularnie uprawiający sporty walki, umiejący się naparzać, bo w końcu wygrana w takim starciu to sprawa chuligańskiego honoru. 90 procent z tych, których legitymowaliśmy, było już wcześniej notowanych.

„Tusku, matole, twój rząd obalą kibole”

Fanatycy z trybun zacierają ręce: pierwszą osobą w państwie został jeden z nich. Nigdy nie ukrywali swego politycznego zaangażowania po narodowo-konserwatywnej stronie. Dla radykałów świat jest czarno-biały.