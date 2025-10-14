Przejdź do treści
Ewa Wilk
Ewa Wilk
14 października 2025
Społeczeństwo

Czy praca ma sens

Czy praca ma sens? Prawie połowa z nas mówi: nie ma. I lojalność nie jest już w cenie

14 października 2025
Sens swoich posad rozumie ledwie 47 proc. pracowników. Marcin Bondarowicz
Coraz więcej osób w Polsce, ale i w całym zachodnim świecie zadaje sobie pytania: co właściwie wynika z mojej pracy, czy daje ona coś sensownego światu? Prawie połowa odpowiada: nic nie daje.
Często zwątpienie dopada osoby na stabilnych etatach, z pozoru nieźle zakotwiczone w korpokapitalizmie.Joanna Składanek/Forum Często zwątpienie dopada osoby na stabilnych etatach, z pozoru nieźle zakotwiczone w korpokapitalizmie.

Pewien politolog wzbudził sensację na zjeździe absolwentów swego kierunku, ponieważ okazało się, że jest obecnie – ku swej niekłamanej satysfakcji – maszynistą szybkich kolei. Zapytany, jak się nim zostaje, odpowiedział: – Pierwszy krok już zrobiliście, ukończyliście politologię. Ten rodzaj życiowej elastyczności staje się koniecznością czasów.

Znany onegdaj redaktor poczytnej gazety, obecnie właściciel prosperującej agencji piarowej, nie bez autoironii powiada, że zarobkowo zajmuje się perswazją, manipulacją, niekiedy przekupstwem, a nawet szantażem moralnym. W czasie wolnym od zajęć zawodowych pisuje felietony i wydaje je w książkach (własnym sumptem). Taka dwoistość istnienia daje się zauważyć w naszej rzeczywistości coraz częściej.

Osoby te łączy jedno: na zwątpienie w sens swojej pracy znalazły sposób. Rzeczywistość ujmowana statystycznie wygląda jednak zgoła inaczej. Human Resource Management Institute (firma doradztwa biznesowego) podaje, że ponad połowa uczestników ich badań nie widzi ani celowości, ani wkładu ich roboty w dobrostan ludzkości.

Podobnie jest w całym kapitalistycznym świecie i wiele wskazuje na to, że ten kryzys sensu się pogłębia. David Graeber, antropolog, autor światowego bestselleru sprzed niemal dekady „Praca bez sensu”, zainspirował badania w Holandii i Wielkiej Brytanii: „Czy twoja praca daje światu coś sensownego?”. Już 10 lat temu 37 proc. Brytyjczyków i 40 proc. Holendrów odpowiedziało: nie.

W Polsce większość z tych, którzy „nie czują się zbyt dobrze” w swoim zawodzie, jednak w nim tkwi, racjonalizując to (całkowicie zrozumiale) koniecznością zarabiania na życie. Do czasu. Gabinety psychoterapeutyczne okupowane są dziś przez tysiące ludzi, których pokonała praca.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Społeczeństwo; s. 30
Oryginalny tytuł tekstu: "Czy praca ma sens"
Ewa Wilk

Ewa Wilk

Publicystka i reporterka „Polityki”. Specjalizuje się w tematyce psychologicznej i społecznej. Przez kilkanaście lat kierowała działem krajowym. Jest redaktorką naczelną ukazującego się co kwartał Poradnika Psychologicznego „Ja My Oni” oraz prezeską Fundacji „Polityki”, od 20 lat przyznającej stypendia młodym, wybitnym naukowcom. W 2014 r. została laureatką Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa.
