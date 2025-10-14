Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Agnieszka Sowa
Agnieszka Sowa
14 października 2025
Społeczeństwo

Miasto jak sklep z cukierkami

Jak stworzyć miasto przyjazne dla seniorów. Żeby takie było, musi spełnić osiem warunków

14 października 2025
„Problem bardzo często polega na tym, że ludzie ze sobą nie rozmawiają”. „Problem bardzo często polega na tym, że ludzie ze sobą nie rozmawiają”. Tomasz Sternicki / Forum
Rozmowa z prof. Janem Kazakiem o tym, jak projektować współczesne miasta, aby mogli w nich dobrze żyć i funkcjonować starsi ludzie.
Dr hab. inż. Jan KazakUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dr hab. inż. Jan Kazak

Wszystkie materiały, które ukazały się dotychczas w ramach cyklu „Odchodzić po ludzku”, znajdą Państwo w zakładce na naszej stronie: www.polityka.pl/odchodzicpoludzku

Zachęcamy też do dzielenia się z nami swoimi opiniami i doświadczeniami: akcja@polityka.pl

AGNIESZKA SOWA: Zespół pana profesora opracował raport z rekomendacjami dla miast, co powinny zrobić, żeby być miejscem przyjaznym dla seniorów. Państwa „Manifest” Światowa Organizacja Zdrowia publikuje na swojej stronie.
JAN KAZAK: Po polsku nazywaliśmy go apelem, ale po angielsku funkcjonuje jako „Manifest”. Apel jest dokumentem programowym, który może być wykorzystany do stworzenia przyjaznych dla osób starszych środowisk miejskich, w których starsze osoby czują się mile widziane i cieszą się lepszą jakością życia. Obejmuje 10 kluczowych punktów, które przedstawiają poglądy osób starszych i przedstawicieli władz miasta na temat idei miast i społeczności przyjaznych osobom starszym, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

WHO już w 2007 r. opracowała wytyczne, jak tworzyć miasta przyjazne seniorom. Wskazano kluczowe obszary, w których trzeba działać, np. transport, mieszkalnictwo czy przestrzenie publiczne, natomiast nie dostarczono żadnego instrumentu, jak zmierzyć, na ile jest dobrze, a na ile źle. I stąd nasz pomysł, że trzeba opracować instrumenty pomiarowe.

Zaczęliśmy od badań ankietowych, ponad 800 osób w Polsce: seniorzy z Wrocławia i Krakowa, a za granicą z Hagi i Bukaresztu. Potem, trochę na przekór utartemu poglądowi, że ludzie starsi nie radzą sobie ze światem cyfrowym, zaprosiliśmy ich do procesu tworzenia narzędzia cyfrowego wzorowanego na popularnej w niektórych miastach aplikacji „Napraw miasto” – czyli np.

Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Społeczeństwo; s. 33
Oryginalny tytuł tekstu: "Miasto jak sklep z cukierkami"
Agnieszka Sowa

Agnieszka Sowa

Dziennikarka działu społecznego w „Polityki”. Pisze m.in. o niepełnosprawności, służbie zdrowia, prawach zwierząt i prawach reprodukcyjnych. Nominowana do nagrody Grand Press 2017 w kategorii publicystyka za tekst „Życie poza życiem”. Laureatka Grand Press 2020 w kategorii publicystyka za tekst „Zwierzę przemysłowe"
Reklama