Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Zbigniew Borek
31 marca 2026
Społeczeństwo

Cały na biało

Spec od mleka. Doświadczył upadku, depresji, zawiści. Zahartował się, dziś jest gigantem branży

Andrzej Jarmasz
Mleczarstwo może nie jest sexy, a wysoki, ugrzeczniony Andrzej Jarmasz nie wygląda na fightera. Opowieść o jego karierze to jednak istny rollercoaster.
W zeszłym roku ceny mleka spadły na łeb na szyję poniżej granicy 2 zł za litr, wielu rolników zeszło poniżej kosztów produkcji.

Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka, którą stworzył od podstaw w powiatowym mieście, wymieniana jest jednym tchem z gigantami branży. Zanim do tego doszło, doświadczył upadku, depresji, pomówień, zawiści. I nie wiadomo, czy więcej to mówi o nim, czy o Polsce.

– Praca jest dla mnie powodem do satysfakcji. Nigdy karą. Nawet w najtrudniejszych chwilach – mówi. Zaczynał w latach 90. w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (jako technolog mleczarstwa) w 11-tysięcznych Strzelcach Krajeńskich, jednej z setek obsługujących lokalne rynki. Wolny rynek postawił ją na skraju przepaści, ale Jarmasz stopniowo awansował, a jako szef przez dziewięć lat dźwigał spółdzielnię z upadku. Podwoił zatrudnienie, dziesięciokrotnie zwiększył sprzedaż. Strzeleckie mleko, śmietana, kefir czy maślanka podbijały północno-zachodnią Polskę.

Wejście do UE zmieniło jednak reguły gry. Polskich hodowców zaczęły podkupywać przedsiębiorstwa niemieckie, a krajowe próbowały nadążać. Był wśród nich Rolmlecz z Radomia. Przejmował spółdzielnię za spółdzielnią, aż w końcu połknął mleczarnię w Gorzowie Wielkopolskim, zaledwie 27 km od Strzelec. Po czym postawił pod ścianą Jarmasza, który wspomina: – Hasło „duży może więcej” było nośne nawet w polityce, wielkie sieci handlowe domagały się większych dostaw, nasi dostawcy naciskali na połączenie.

Rolmlecz rysował świetlane perspektywy: w grupie ze spółdzielniami z Gorzowa i Strzelec miał skupić dostawców, a specjalizacjami w produkcji się podzielić. Jarmaszowi wydawało się, że chwycił Pana Boga za nogi i skorzystają na tym pracownicy, kontrahenci, miasto i on sam. – Tak był tym nakręcony, że aż mu oczy błyszczały – pamiętają dawni współpracownicy. Później zaczęły się schody.

Polityka 14.2026 (3558) z dnia 31.03.2026; Społeczeństwo; s. 36
Oryginalny tytuł tekstu: "Cały na biało"
Zbigniew Borek

W „Polityce” od 2021 r. Zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie dziennikarskim „Grand stories. Journalism awards 2025” organizowanym przez Europejską Sieć Pamięć i Pojednanie. Laureat konkursu „Dobry Dziennikarz 2024” w kategorii dziennikarstwo społeczne, nagrodzony (2023) i wyróżniony (2024) w konkursie „Twarze ubóstwa”, współautor książki „Wstając z kolan. Reportaże o »dobrej zmianie«” nominowanej do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej w 2019 r. Trzykrotnie nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Dziennikarskim. Zajmuje się tematami społecznymi, lubi swój fach oraz towarzystwo osób z charakterem i uroczymi wadami.  
Reklama