Paweł Walewski
31 marca 2026
Społeczeństwo

Pyłkami wiosna się zaczyna

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Co piąty uczulony na coś Polak ma alergiczny nieżyt nosa. Bartosz Trojanowski
Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Wiosna w Polsce to nie tylko kwitnące magnolie i pierwsze grille. To także pora, gdy powietrze gęstnieje od pyłków leszczyny, brzozy i topoli, a tysiące alergików zaczynają kichać i przecierać załzawione oczy. Zamiast biegać po aptekach po doraźne krople, postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda diagnostyka uczuleń w jednym z gabinetów biorezonansu – metody niepotwierdzonej rzetelnymi badaniami naukowymi, a mimo to cieszącej się dużą popularnością jako szybki sposób na rozpoznawanie i leczenie alergii. Takiej gwarancji nie dają tradycyjne gabinety, gdzie lekarze od progu uprzedzają, że odczulanie trwa latami i wymaga wytrwałości. Medycyna niekonwencjonalna obiecuje coś innego – ekspresowy efekt za pomocą czarodziejskiej różdżki (dosłownie, o czym za chwilę).

Jak pokazują mapy Google, w większości miast działa po kilkanaście gabinetów biorezonansu. Wybieram jeden w modnej, zielonej dzielnicy Warszawy. Mieści się w przestronnym mieszkaniu na parterze apartamentowca: trzy pokoje zabiegowe, recepcja z poczekalnią. Na ścianach pysznią się certyfikaty i dyplomy. – To nie będzie tradycyjne badanie – podkreśla jedna ze współwłaścicielek, „mistrzyni naturopatii”, i zaprasza do wypełnienia ankiety. Standard: pytania o przebyte operacje, choroby przewlekłe i przeciwwskazania (pierwszy trymestr ciąży, rozrusznik serca, chemioterapia).

Podpisuję klauzulę, że nie otrzymam diagnozy lekarskiej, lecz usługę, która „ma na celu wsparcie naturalnych procesów regeneracyjnych i poprawę samopoczucia”. To osobliwe rozgraniczenie w miejscu obwieszonym medycznymi laurami – dyplomami branżowego konkursu „Orły Medycyny” i rekomendacjami pediatrów z Płocka i Kraśnika (których lokalne izby lekarskie już dawno powinny za to ukarać).

Polityka 14.2026 (3558) z dnia 31.03.2026; Temat z okładki; s. 12
Oryginalny tytuł tekstu: "Pyłkami wiosna się zaczyna"
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Wydziału Dziennikarstwa UW. Od 1996 r. na stałe w tygodniku „Polityka”, gdzie zajmuje się tematyką zdrowotną i społeczną, ale jest również dziennikarzem naukowym, popularyzującym osiągnięcia polskiej i zagranicznej medycyny. Poza „Polityką” publikuje m.in. w miesięczniku „Wiedza i Życie”, portalu „Cancerworld”, magazynie Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls”. Laureat wielu krajowych i międzynarodowych nagród prasowych, m.in. Grand Press, The Best European Cancer Reporter Award, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Niemieckich Dziennikarzy Medycznych. Za swoją działalność promującą edukację zdrowotną otrzymał tytuł Dziennikarza Medycznego Roku 2021, Rzecznika Chorych na Raka i nagrodę Czerwonej Kokardki przyznawaną przez środowiska osób żyjących z HIV/AIDS oraz „Złote Pióro Farmacji”.
