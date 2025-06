Iga Świątek zdetronizowana w Paryżu. Sabalenka jednak lepsza

Na półfinale skończyła się droga Igi Świątek w turnieju Rolanda Garrosa. Okazała się słabsza od Aryny Sabalenki w trzech setach: 6:7(1), 6:4 i 0:6.

Gdyby oceniać to spotkanie po drugiej partii, można by się cieszyć z jej postawy. Trzeci set boleśnie zweryfikował tę opinię. Początek to festiwal serwisowych przełamań, który niestety rozpoczęła zawodniczka Wima Fissette’a. 0:3 po dwukrotnym oddaniu podania to cios, który wydawał się nokautujący. Białorusinka uderzała piłki jak natchniona. Wysyłane przez nią returnowe pociski siały spustoszenie po drugiej stronie siatki. Przy stanie 1:4 as serwisowy Sabalenki wydawał się kończyć marzenia o chociażby honorowej porażce. Tyle że z dużym opóźnieniem został wywołany aut. I to rozstroiło liderkę rankingu. Punkt po punkcie, gem po gemie powracała do rywalizacji Świątek. Ale jej rywalka otrząsnęła się, doprowadziła do tie-breaka, w którym oddała tylko jedną piłkę.

Poziom mistrzowski i katastrofa

Od początku drugiego seta dało się odczuć dużo większą swobodę w poczynaniach broniącej tytułu Polki. Wreszcie częściej trafiała pierwszym podaniem, popełniała mniej błędów i można było mieć nadzieję, że to jest ten moment, gdy mistrzowski poziom wrócił. W efekcie spokojna wygrana do czterech.

A po przerwie nastąpiła katastrofa. Kilka niewymuszonych błędów, opanowanie Sabalenki i aż strach było patrzeć na tablicę wyników. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Iga Świątek nie miała nic do powiedzenia, a pod koniec nawet nie próbowała urwać choćby gema.

W ostatnich latach mogły się spotkać tylko w jednym przypadku – wtedy, gdy dotrą do rozstrzygającego pojedynku w turnieju. Taki jest przywilej najwyżej rozstawionych w drabince. Dlatego na bezpośrednie starcie czekaliśmy prawie 300 dni. Rankingowe obsunięcie się Polki spowodowało, że do spotkania może dojść nieco wcześniej.

Na papierze przed półfinałem wszystko wyglądało świetnie. Okazało się, że tylko na papierze. Paryż to przecież królestwo Polki. Trzy triumfy z rzędy, cztery w ogóle. Białorusinka nie miała dotychczas okazji do pokazania się w ostatnim dniu na korcie Philippe’a Chatriera. Z pięciu pojedynków na mączce tylko raz zdołała pokonać naszą reprezentantkę. A jednak, poza Wojciechem Fibakiem, trudno było znaleźć kogoś, kto jednoznacznie stawiał na jedną bądź drugą tenisistkę. Bo od ubiegłorocznego sukcesu wydarzyło się bardzo, bardzo dużo.

Pierwszy finał Sabalenki

Od kilkudziesięciu tygodni zestawienie WTA otwiera nazwisko Białorusinki, która na każdym kroku pokazuje, jak ją to cieszy. Na tę satysfakcję czekała znacznie dłużej niż Iga. Jest przecież o trzy lata starsza. Jako liderka zachowuje się zupełnie inaczej niż nasza introwertyczna mistrzyni. Wszędzie jej pełno, tańczy, żartuje, podbija media społecznościowe. Jej opiekunowie mówią, że wcześniej zachowywała się zupełnie inaczej. Sporo wiemy o jej pozakortowym życiu. Potrafiła nawet w sporej części uporać się z wizerunkiem reprezentantki reżimowej Białorusi. A przy tym wszystkim rozwija się sportowo. Dzisiejszą nagrodą jest jej pierwszy wielkoszlemowy finał w Paryżu.

Jakkolwiek to brutalnie zabrzmi, w czwartek na kortach w Paryżu widzieliśmy najlepszą obecnie tenisistkę świata i nie była to Iga Świątek. Gdy opadnie ceglany pył na kortach we Francji, będzie czas na bardziej wyważoną ocenę występu naszej mistrzyni. Trzeba przecież docenić występ w drugim w tym roku półfinale turnieju wielkiego szlema. Tak samo jak nie można umniejszać wartości zwycięstw nad Jeleną Rybakiną i nawet Eleną Switoliną.