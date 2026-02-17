Przejdź do treści
Marcin Piątek
17 lutego 2026
Sport

Duże igrzyska, mało chleba

Wzloty i upadki olimpijskie. Polacy pisali piękne scenariusze. Ale całkiem różowo nie jest

Kacper Tomasiak Kacper Tomasiak Hannibal Hanschke/EPA / PAP
Polski plan minimum na igrzyska był skromny: dwa–trzy medale. Udało się go wykonać w pierwszym tygodniu startów. Głównie za sprawą skoczka Kacpra Tomasiaka, bohatera drugiego planu.

Na igrzyskach piszą się nieprawdopodobne scenariusze. Na przykład taki: rodowity Rosjanin walczy o medal, a sportowa Polska życzy mu jak najlepiej. Ale formalnie rzecz biorąc, jest on już nasz. 23-letni panczenista Władimir Semirunnij został wicemistrzem olimpijskim na morderczym dystansie 10 km, zdobywając dla Polski drugie srebro igrzysk. Był jednym z faworytów, niedawno został mistrzem Europy, a po swoim olimpijskim starcie oszczędnie prezentował radość z medalu, gdyż na treningach notował lepsze czasy.

Mniej więcej trzy lata temu Wowa, jak mówią na niego wszyscy w polskim łyżwiarskim światku, uznał, że skoro w ojczyźnie jego kariera została złamana – światowe władze panczenów, podobnie jak wielu innych dyscyplin, zakazały Rosjanom udziału w zawodach w ramach sankcji za agresję na Ukrainę – wskazane jest poszukać nowej reprezentacji. Jak szczerze powiedział tuż po dekoracji, był to układ dwustronny: Polska chciała medalu i zawodnika o takich możliwościach, on potrzebował nowej reprezentacji. Rozważał starty dla Holandii bądź Kazachstanu, ale najkonkretniejsza propozycja przyszła z Polski. Opowiadał, że na przejściu granicznym trząsł się z nerwów, a rodacy pogranicznicy dziwili się, że w obecnej sytuacji wojennego wrzenia w Ukrainie Polska zaprosiła Ruska na treningi. Okazując roczną wizę, przekonał ich, że to tylko układ czasowy. Ale wracać nie miał zamiaru.

Trudny układ

Zmiana obywatelstwa oraz wybór nowej sportowej ojczyzny rzadko są odruchem serca, jak w przypadku Lucasa Pinheiro Braathena, Norwega po ojcu, Brazylijczyka po matce, który wychowany na narciarza alpejskiego w Norwegii w końcu uznał, że bardziej do twarzy jest mu w barwach Brazylii (swoje zrobił też konflikt z norweską federacją na tle umów sponsorskich) i zdobył dla niej pierwsze w historii zimowych igrzysk złoto, pokonując w slalomie gigancie naciskającą go mocno ekipę Szwajcarów.

