Zimowe igrzyska: czas start! Ceremonia otwarcia i sport chaosu w świecie nie przyćmią

Skrzypce Stradivariusa, latające koła olimpijskie i kontrowersje wokół Amerykanów. Najważniejsze zimowe zawody czterolecia rozpoczynają się właśnie w północnych Włoszech – w momencie, w którym nad wyraz trudno o olimpijski pokój.

Włoski hymn wykonała Laura Pausini, nieco zapomniana gwiazda muzyki pop przełomu wieków. Śpiewano go jednocześnie na Stadionie Giuseppego Meazzy w mediolańskiej dzielnicy San Siro i specjalnie wytyczonych promenadach w Bormio, Livigno i Cortina d’Ampezzo, gdzie również toczyć się będą sportowe zmagania. W Mediolanie, stolicy Lombardii, wystąpią hokeiści i łyżwiarze. Bardziej typowe konkurencje zimowe będziemy oglądać w Dolomitach, w miejscach doskonale znanych europejskim amatorom narciarstwa (lub letnich górskich wycieczek).

Igrzyska i włoska tożsamość Na mediolańskim stadionie jako pierwszy z vipów pojawił się włoski prezydent Sergio Mattarella, a jego „motorniczym” w specjalnym klipie – obaj przemieszczali się zabytkowym tramwajem – był wybitny rajdowiec i motocyklista Valentino Rossi. Towarzyszyła mu szefowa MKOl Kirsty Coventry. Część artystyczna ceremonii trwała relatywnie krótko, zdecydowanie największą atrakcją była próba zsynchronizowania wydarzeń w czterech lokalizacjach, do których widzów regularnie przenosili realizatorzy. Motywem przewodnim było zderzenie gór i nizin, miasta i małych osad na zboczach Dolomitów. Oprócz Pausini o oprawę muzyczną zadbała Mariah Carey, śpiewając dość nietypową – bo wręcz przeraźliwie wolną – wersję szlagieru „Nel Blu dipinto di Blu” Domenico Modugno. Wcześniej orkiestra symfoniczna, w skład której weszli także muzycy z Budapesztu, wykonała utwory Giuseppe Verdiego. Głównym motywem choreografii była harmonia, synonim włoskiej tożsamości narodowej. Słońce współistniejące z górami i śniegiem, sporty zimowe i letnie, szybkie tempo życia w mieście i spowolnienie poza nim. Organizatorzy chcieli przekazać światu to, co o Włoszech mówi się często – że w jednym kraju można doświadczyć wszystkiego. Do historii i bogactwa kulturowego Włoch nawiązał skrzypek Giovanni Andrea Zanon, który zagrał na oryginalnym Stradivariusie, instrumencie wykonanym w 1716 r. To hołd dla Lombardii – Stradivari wywodził się z położonej niedaleko Cremony. Istotne były też w piątek akcenty modowe i kreacje Giorgio Armaniego. Na płycie głównej stadionu wystąpił również Pierfrancesco Favino, jeden z najbardziej znanych włoskich aktorów, w Polsce znany m.in. z nagradzanego na międzynarodowych festiwalach filmu „Nostalgia” o kulisach działania neapolitańskiej Camorry. Favino recytował poemat „L’Infinito” („Nieskończony”) Giacomo Leopardiego. Tekst z 1819 r. jest jednym z najbardziej znanych włoskich utworów poetyckich, symbolizuje siłę ludzkiej wyobraźni i pragnienie doświadczenia całego świata. Leopardi, chłopak zamknięty w granicach miasteczka w regionie Marche, marzył o ucieczce i eksplorowaniu innych miejsc we Włoszech i poza nimi. W wierszu tłumaczył, że czas i przestrzeń są ograniczone, ale ich wartość jest nieograniczona – ludzie tego nie doświadczają, bo nie dają sobie na to szans. Poemat to apel o odwagę i przełamywanie własnych limitów. W kontekście igrzysk miał być spoiwem między przeszłością i teraźniejszością, miastem i górami, energią i spokojem.

Hokeiści w Mediolanie, zjazdowcy w Cortinie Podczas ceremonii oglądaliśmy też rzecz jasna długi tradycyjny przemarsz wszystkich reprezentacji. Atrakcją byli prowadzący je członkowie ekipy artystycznej, ubrani w futurystyczne szare płaszcze, niosący lodowe bloki z wypisanymi na nich nazwami krajów. Defilada nie była tak efektowna, jak często ma to miejsce na igrzyskach letnich, nie tylko z powodu znacznie mniejszej liczby uczestników i państw. Sportowcy byli podzieleni na grupy – maszerowali w kilku lokalizacjach jednocześnie. Poza najmniej licznymi kadrami, jak te z krajów afrykańskich czy bliskowschodnich, praktycznie każda miała kilkoro chorążych i z kibicami witała się tam, gdzie będzie startować. Hokeiści w Mediolanie, zjazdowcy w Cortinie, biathloniści w Anterselvie. Wiele ekip wykorzystało okazję, by powitać się z szerszą publicznością przy pomocy choreografii tanecznych. Zwłaszcza małe delegacje, jak Brytyjczycy w Cortinie, przykuwali uwagę skoordynowanymi ruchami. Większe skupienie było widać u sportowców reprezentujących tradycyjne zimowe potęgi – Austrię, Niemcy, Kanadę czy Norwegię. Dla tych państw igrzyska w Mediolanie-Cortinie, wracające do Włoch po dwóch dekadach (w 2006 r. gospodarzem był Turyn), są nie tylko najważniejszą imprezą czterolecia, ale też elementem narodowej tożsamości. Czytaj też: Szanse na medale dla Polski? Oby udało się oszukać statystykę