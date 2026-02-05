Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Krzysztof Matlak
Krzysztof Matlak
5 lutego 2026
Sport

Zimowe igrzyska olimpijskie. Szanse na medale dla Polski? Oby udało się oszukać statystykę

5 lutego 2026
Mediolan na kilka dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 r. Mediolan na kilka dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 r. Zbigniew Pendel / Polityka
Pierwszy medal dla Polski w zimowych igrzyskach zdobył Franciszek Groń-Gąsienica: brąz w kombinacji norweskiej 70 lat temu w Cortinie D’Dampezzo. Byłoby pięknie nawiązać do tego historycznego momentu w tym samym miejscu.

Właśnie rozpoczynają się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie D’Ampezzo. Jeszcze przed zapaleniem olimpijskiego znicza rozpoczęła się rywalizacja w curlingu. Ślizganie „kamieni” po lodzie w kierunku „domu” nie jest najpopularniejszą dyscypliną w naszym kraju. Do tego nie mamy w tej rywalizacji reprezentantów.

Czytaj też: Zimowe igrzyska wracają do Europy. Włosi wyprodukują nawet śnieg, jeśli będzie trzeba

Olimpijskie marzenia

Na prawdziwe emocje musimy w Polsce chwilę poczekać. I nie jest zresztą pewne, czy takich uniesień będzie zbyt dużo. Nie ma co kryć, na wielkie osiągnięcia trudno liczyć, choć nie jest to wykluczone. Nominacje uzyskało 60 osób.

Znacznie łatwiej pisałoby się o niegdysiejszych triumfach. Bo trochę ich było. Dotychczas reprezentanci Polski stawali na podium 23 razy. Pierwszy był Franciszek Groń-Gąsienica, który zdobył brąz w kombinacji norweskiej. To się zdarzyło 70 lat temu w... Cortinie D’Dampezzo. Byłoby pięknie nawiązać do tego historycznego momentu w tym samym miejscu. Ostatni krążek też był brązowy, zawisł na piersi Dawida Kubackiego cztery lata temu za występ na skoczni normalnej podczas igrzysk w Pekinie.

À propos skoków. Przez długie lata cieszyliśmy się złotym wyskokiem Wojciecha Fortuny w 1972 r. Potem, po wielu latach posuchy, od Salt Lake City w 2002 na skoczniach nam się wiodło. Tym razem trzeba być człowiekiem wielkiej wiary, żeby liczyć na coś więcej niż dwa przyzwoite skoki Polaków i Polek.

Przez lata rozpatrywanie szans zaczynaliśmy od Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski przez kilka ostatnich sezonów nie mógł uwierzyć, że to, co najpiękniejsze dla niego w tym sporcie, jest poza nim. Obecna zima to pożegnalna podróż po miejscach, w których był wielokrotnie fetowany. 38-latka na wielkie wzloty już chyba nie stać, choć dobrze byłoby się pomylić.

Zmiana pokoleniowa między Adamem Małyszem a Kamilem Stochem przebiegła bez najkrótszej nawet przerwy. Teraz patrzymy z nadzieją na Kacpra Tomasiaka, który skacze najrówniej, ale do żadnego podium jeszcze nie doskoczył.

Mało medalowych szans

Chyba najwięcej można postawić na dobre wieści z toru lodowego. Po latach posuchy i westchnień do słynnego zwycięstwa o włos Zbigniewa Bródki w Soczi (2014) znów mamy ekipę, która przysporzyć może nam sporo radości. Łączniczką między dawnymi i obecnymi czasami jest Natalia Czerwonka, też medalistka z Soczi. Teraz wniesie naszą flagę na czele reprezentacji podczas inauguracji.

Na medal, a może nawet medale, największe szanse ma 26-letni Damian Żurek. Od dłuższego czasu docierają do nas wieści o świetnych wynikach łyżwiarza z Tomaszowa Mazowieckiego. A nie jest osamotniony. Swoje ambicje mają też inni członkowie ekipy, największe Kaja Ziomek-Nogal i Włodimir Semirunnij.

W młodszej odmianie szybkiej jazdy na łyżwach – short tracku – mamy bardzo doświadczoną Natalię Maliszewską i na to doświadczenie liczymy, bo tegoroczne starty nie były spektakularnymi osiągnięciami. Niektórzy fachowcy wspominają też o Feliksie Pigeonie, polskim Kanadyjczyku.

W cieniu wielkiej alpejskiej rywalizacji Lindsey Vonn i Mikaeli Schiffrin z resztą świata bardzo liczymy na coś więcej niż „udany występ” Maryny Gąsienicy-Daniel. Tej zimy kilka razy była naprawdę bliska pierwszego podium w karierze w slalomie gigancie. Oczywiście medal byłby sensacją, ale Polka dobrze się przygotowała do jej sprawienia. Historia naszych występów nie jest łaskawa. W konkurencjach alpejskich nigdy Polska nie miała osiągnięć na miarę podium, to się nie udało nawet Andrzejowi Bachledzie.

Są też tacy, którzy wierzą w dobre występy snowboardzistów. Szczególnie liczy się Aleksandra Król-Walas, a może też Oskar Kwiatkowski.

W pozostałych dyscyplinach, a jest ich bardzo dużo, albo w ogóle nie będziemy występować, albo wypatrywać będziemy dalekich i bardzo dalekich miejsc, np. w biegach narciarskich, biathlonie czy saneczkarstwie.

Warto jeszcze wspomnieć o ciekawostce. W ostatniej chwili prawo startu w bobslejach wywalczyły Klaudia Adamek i Linda Weiszewski. Adamek jest pierwszą w historii olimpijskiej zawodniczką, która reprezentowała Polskę także na letnich igrzyskach w Tokio (należała do lekkoatletycznej sztafety 4x100 m).

Na koniec przypomnienie. Zazwyczaj trzeba mieć kilka realnych szans, żeby jedna zakończyła się urzeczywistnieniem. Oby udało się oszukać statystykę.

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
Reklama

    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Iga Świątek odpadła z Australian Open. Problem w starciach z czołówką robi się poważny

    Krzysztof Matlak

  2. Jelena Rybakina mistrzynią Australian Open. Postawiła się Sabalence, przetrwała wojnę nerwów

    Aleksandra Żelazińska

  3. Australian Open: start! Jak wypadną Iga Świątek i Hubert Hurkacz? Są nadzieje i obawy

    Krzysztof Matlak

  4. Jednak Alcaraz! Nowy mistrz Australian Open dojrzał i wygrał pewnie

    Krzysztof Matlak

  5. Trudny początek dla Świątek

    Aleksandra Żelazińska

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną