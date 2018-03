Gdzie na świecie aborcja jest legalna, a gdzie kobiety muszą ją wykonywać w podziemiu?

Aborcja to krok ostateczny – decydują się na nią kobiety, które zaszły w niechcianą ciążę, bo nie miały dostępu ani do odpowiedniej edukacji seksualnej, ani do środków antykoncepcyjnych. Tak się tłumaczy różnicę między Europą Zachodnią a Wschodnią. Wskaźnik liczby aborcji w przeliczeniu na 1000 kobiet wynosi bowiem w Zachodniej 12, a we Wschodniej 43.

Aborcje w Europie – w jakich przypadkach można usunąć ciążę

W Polsce, Irlandii oraz na Malcie dostęp do legalnych zabiegów jest najtrudniejszy w Europie. To jedyne państwa na kontynencie, w których niemożliwe jest usunięcie ciąży bez ograniczeń co do przyczyny. W Irlandii prawo pozwala na usunięcie ciąży wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia matki, a Malta zupełnie zakazuje przerywania ciąży. W Polsce, mimo trwających prac nad zaostrzeniem prawa, wciąż przewiduje się trzy wyjątki od zakazu aborcji: kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Irlandczycy także przymierzają się do zmiany prawa, ale w zupełnie innym kierunku. 25 maja w referendum odpowiedzą na pytanie, czy uchylić wprowadzoną w 1983 r. ósmą poprawkę do konstytucji, która zrównuje prawa płodu z prawami matki.

Poza Polską, Irlandią i Maltą w większości krajów UE aborcji można dokonać także w szczególnych przypadkach, z uwagi na sytuację medyczną lub społeczno-ekonomiczną, jak np. ubóstwo matki.

Gdzie na świecie jest najbardziej restrykcyjne prawo

Najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne na świecie (tzn. pozwalające na przerwanie ciąży tylko ze względu na ochronę życia kobiet lub w ogóle zabronione) obowiązuje w części państw afrykańskich, południowoamerykańskich i w południowej Azji.

Polska ze swoim prawem antyaborcyjnym jest zestawiana z takimi krajami jak Algieria, Niger, Czas, Namibia czy Boliwii i Peru.

Jeśli polskie prawo zostanie zaostrzone, utrwalimy swoją pozycję w szeregu z większością krajów Trzeciego Świata.

