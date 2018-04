Łukasz Wójcik Autokraci bez następców Sukcesje bez sukcesu Rośnie liczba państw z zatartym mechanizmem przekazywania władzy. Teraz do tej listy dołączyły Chiny. Era autorytaryzmu może się skończyć, zanim się na dobre zaczęła.

Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Pool/Reuters/Forum Prezydent Rosji Władimir Putin A gdyby tak jutro jakiemuś autokracie wysiadło serce? Gdyby Władimir Putin, niech Bóg go ma w opiece, spadł z konia na polowaniu na niedźwiedzie? Albo Xi Jinping zasłabł w dziewiątej godzinie partyjnego posiedzenia? Lista przywódców, których niespodziewane odejście wywołało polityczny chaos, a czasem nawet wojnę domową, jest długa. Wystarczy wspomnieć Josipa Broz-Titę w Jugosławii, Mobutu Sese Seko w Zairze, Saddama Husajna w Iraku czy Muammara Kaddafiego w Libii. To oczywiście skrajne przypadki, ale pokazują, do czego może prowadzić personifikacja władzy i w konsekwencji – zatarcie mechanizmu sukcesji.

Pierwsze rozwiązanie dziś już jest w zasadzie nieaktualne, tak jak dyskusja o tym, czy książę Karol nadaje się na króla. Ale prawo gwarantujące sprawną sukcesję to nie tylko warunek dalszej budowy dobrobytu, ale też ubezpieczenie przed kryzysem całego systemu. A sprawa staje się krytyczna. W kilku ważnych państwach od lat trwa proces personalizacji władzy – lokalni liderzy mozolnie budują system „pod siebie”, co oznacza, że może się on zawalić, gdy zejdą ze sceny. Turcja Erdoğana, Iran Chameneiego, Białoruś Łukaszenki, Algieria Butefliki, Egipt Sisiego – to tylko niektóre z nich. W ostatnich miesiącach dołączyły jednak do tego grona dwa państwa o fundamentalnym znaczeniu dla porządku międzynarodowego – Chiny Xi, po listopadowym kongresie partii, oraz Rosja Putina, po marcowych wyborach prezydenckich. Co więcej, władcy Rosji, Chin, Turcji, Białorusi i Egiptu są mniej więcej w tym samym wieku (63–65 lat). Teoretycznie więc w przyszłości wszystkie te pięć państw może mieć problem z sukcesją jednocześnie. 1. Najszybciej w tarapaty może wpaść Rosja. Gdy za sześć lat skończy się właśnie rozpoczęta kadencja, Władimir Putin będzie miał 72 lata. A wciąż nie wygląda na to, by miał już gotowy plan emerytalny. Według konstytucji Putin nie może się ubiegać o trzecią, kolejną kadencję. Ale konstytucję można zmienić. W 2012 r., po przymusowej przerwie na premierostwo, Putin wydłużył sobie kadencję prezydencką z czterech do sześciu lat. To dlaczego nie miałby sobie znieść limitu kadencji? Opcja dożywotnia może się jednak skończyć gwałtownie, gdyż nawet Putin w końcu zacznie słabnąć fizycznie i politycznie. A to z kolei może skutkować odejściem nie na swoich warunkach, śladami Roberta Mugabe. W Rosji otwartą rozmowę o sukcesji uniemożliwia stworzona przez samego Putina struktura władzy. Jak pisze Aleksiej Nawalny, wokół Kremla mówi się coraz częściej, że ustępujący Putin może i odda teczkę z kodami nuklearnymi, ale nie władzę. Spekuluje się, że przy pomocy posłusznej Dumy może utworzyć „nadfunkcję” – formalnie zostanie przewodniczącym choćby rosyjskiej federacji judo, tak jak kiedyś Deng Xiaoping został szefem chińskiej federacji brydżowej, ale nadal będzie kierował państwem. Wraz z takimi przewidywaniami kotłuje się również na tzw. dworze Putina. Chodzi o grupę 40–50 wysokich funkcjonariuszy administracji, którzy karierę zawdzięczają dawnej znajomości z prezydentem. Nie wiadomo, jak się zachowają wobec jego następcy i vice versa. Dla tej grupy utrzymanie Putina na stanowisku to kwestia nie tylko zachowania intratnego etatu, ale często również wolności. Nawalny przewiduje więc nieuchronne nasilenie walk frakcyjnych. Z czasem, w obliczu końca kadencji, zaczną na siebie donosić, pisać raporty do Putina, szantażować się nawzajem. Dwór zacznie się przejmować własnym przetrwaniem, a nie służeniem Putinowi. Gdyby w miejsce Dmitrija Miedwiediewa pojawił się nowy premier (o czym spekuluje się od miesięcy), zostałby uznany za delfina. Problem w tym, że nie może to być zbyt silny polityk, bo z czasem mógłby odsunąć od władzy słabnącego Putina. Nie może też być zbyt słaby, bo stałby się zapewne przedwczesną ofiarą zawistników, którzy delfinami jednak nie zostali. W ten sposób Putin odtworzył (mimowolnie?) system z poprzedniej epoki, którego podstawową słabością był właśnie brak mechanizmu sukcesji. W XX w. komunistyczne rewolucje w Rosji czy Chinach zlekceważyły ten problem, bo ich liderzy – Lenin, Stalin czy Mao – dopiero mieli się stać przywódcami światowej rewolucji, nie zaprzątali sobie głów takimi sprawami. Wypalenie się rewolucyjnego żaru i zasobów niezbędnych do jego rozszerzania przyniosło epokę rządów – a raczej zarządzania stagnacją – Leonida Breżniewa. Putin jest dziś w fazie późnego Breżniewa (rządzi już dłużej niż on). Gleb Pawłowski wspominał ostatnio w „Moscow Times”, że za czasów Borysa Jelcyna (któremu doradzał), już po wygranej w wyborach w 1996 r., gdy było jasne, że to jego ostatnia kadencja, zaczęły się przygotowania sukcesyjne. Mechanizm przekazania władzy był gotowy na długo przed pojawieniem się nazwiska Putina. Według Pawłowskiego obecny prezydent Rosji tak scentralizował władzę, że „jeśli Putin odejdzie, Rosja Putina też będzie musiała odejść”. 2. Wśród ekspertów od sukcesji dominuje przekonanie, że możliwe są co najmniej trzy scenariusze zachowania wpływów po zakończeniu kadencji. Po pierwsze, przywódca może sobie wybrać następcę i „zalegalizować” go za pomocą pseudowyborów lub plebiscytu. Ale tu niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli nastąpi próba jego legalizacji w wyborach, to jak wynika ze statystyk, jego szanse na przetrwanie wyraźnie maleją. Wycofanie się bieżącego lidera jest odbierane jako słabość reżimu i ośmiela opozycję. Jeden ze wspomnianych ekspertów, Jason Brownlee z Uniwersytetu Teksańskiego, jest z kolei autorem następującej obserwacji: partia władzy, powstała przed wyniesieniem na czoło odchodzącego lidera, ma jako organizacja z zasady większy wpływ na wybór jego następcy niż taka, która powstała po jego wyniesieniu. Ta druga opcja to przypadek Jednej Rosji Putina. Pozbawiona ideologii organizacja, zredukowana do roli notarialnej, nie jest zdolna do autonomicznego działania, tym bardziej do wyłonienia następcy Putina. Z kolei pierwszy przypadek to egipska Narodowa Partia Demokratyczna. Założona jeszcze przez Anwara Sadata w latach 70., zablokowała próby Hosniego Mubaraka namaszczenia swojego syna Gamala na następcę i doprowadziła do jego obalenia. Drugi sposób to zmiana wizytówki. Wystarczy do konstytucji wpisać nową „nadfunkcję” lub radykalnie zmienić kompetencje przypisane istniejącemu już stanowisku i się przesiąść. Tak zrobił w zeszłym roku Recep Tayyip Erdoğan, z małą modyfikacją. Najpierw się przesiadł z urzędu premiera na prezydenta (zgodnie ze statusem swojej partii nie mógł już dłużej być premierem), a potem – w zeszłorocznym referendum – zaproponował wprowadzenie systemu prezydenckiego, w tym potężne kompetencje dla głowy państwa i likwidację stanowiska premiera. I w końcu trzeci sposób – prolongata, czyli wydłużenie kadencji lub zniesienie limitu ich liczby. Od lat taki pomysł na sukces w polityce ma dobry znajomy Putina Alaksandr Łukaszenka. Ostatnio zrobił to również Xi Jinping w Chinach. Jak pokazują oba te przypadki, aby taka operacja się udała, trzeba mieć na podorędziu duże i skuteczne siły bezpieczeństwa, bo zmiana reguł gry może wywołać protesty społeczne (Białoruś) lub wewnątrzpartyjne (Chiny). Według dwójki amerykańskich politolożek Andrei Kendall-Taylor i Eriki Frantz, które to wszystko policzyły, Putin zdecyduje się na trzecie rozwiązanie. To zresztą dominująca moda we współczesnych autokracjach oraz w pewnym sensie odpowiedź na coraz większą bierność wyborców. Kendall-Taylor i Frantz przekonują: „Ludziom nie chce się głosować i wybierać kolejny raz, więc »światli liderzy« uwalniają ich od tego ciężaru i zostają na zawsze”. Przy czym takie dożywocie po prostu politycznie się opłaca. Na 79 przebadanych przez uczone autokracji (lata 1946–2012), w których lider umierał na tronie, w 92 proc. system przetrwał. Jeśli jednak odchodził w sposób inny niż naturalny, prawdopodobieństwo kontynuacji reżimu spada do 74 proc. 3. Co symptomatyczne, publikacje Kendall-Taylor i Frantz robią furorę w Chinach, były nawet omawiane w oficjalnej prasie. Nie powinno to dziwić: gdyby rozpisać konkurs na najważniejsze słowo w historii chińskiej polityki, z pewnością wygrałaby „sukcesja”. Bez wyborów czy jakiejkolwiek parlamentarnej demokracji sukcesja jest odwiecznym problemem kolejnych pokoleń chińskich przywódców, od cesarzy, przez przewodniczącego Mao, aż do obecnego prezydenta Chin Xi Jinpinga. Każda dynastia miała swoje wojny sukcesyjne, opiewane później w operach czy dziełach literackich. Jeden z cesarzy nazwisko wybranego przez siebie sukcesora powiesił wysoko na głównej bramie Zakazanego Miasta w obawie, że jeśli dwór dowie się o nim za wcześnie, następca nie dożyje intronizacji. Problemu sukcesji nie rozwiązali również komuniści. Wszystkie ważniejsze kryzysy polityczne w hist

