Były oficer CIA: Rosja dalej będzie ingerować

GRZEGORZ RZECZKOWSKI: – Boi się pan Rosji?

MICHAEL SULICK: – Obawiam się tego, co szef sztabu generalnego British Army gen. Nick Carter nazwał w swoim głośnym wystąpieniu w londyńskim think tanku RUSI „błędną kalkulacją”. Gdy jedna strona na podstawie pewnych przesłanek, błędnie interpretując zamiary strony przeciwnej, doprowadza do wybuchu konfliktu zbrojnego. To właśnie moja największa obawa jeśli chodzi o zagrożenie ze strony Rosji.

Generał Carter powiedział jeszcze, że wojna z Rosją może być nieunikniona i że może rozpocząć się szybciej i inaczej niż tego oczekujemy. Nie on jeden zresztą w NATO ostrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji. Także szef amerykańskiego wywiadu Dan Coats ostrzegał w Senacie USA o dużym ryzyku wojny globalnej. Właśnie ze względu na coraz bardziej agresywną postawę Rosji.

Nie sądzę, że Rosja dąży do konfliktu zbrojnego z NATO, przynajmniej na razie. Pomimo modernizacji rosyjskiej armii jej możliwość odniesienia wojskowego zwycięstwa nad NATO jest wysoce dyskusyjna. Dlatego Rosja sięga po inne środki. Zamiast więc militarnej agresji, Putin będzie realizował swoją strategię nazwaną doktryną Gierasimowa [sformułowana przez gen. Witalija Gierasimowa, szefa Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej – red.], która kładzie nacisk na „wojskowe środki o charakterze ukrytym", z silnym naciskiem na działania mające charakter wojny informacyjnej.

Doktryna ta korzysta nie tylko z nowoczesnych technologii cyfrowych, ale daje Rosji wiele innych korzyści. Przede wszystkim nie wymaga wielkich nakładów finansowych, co dla kraju z ułomną gospodarką ma ogromne znaczenie. Rekompensuje też brak twardej przewagi militarnej. Biorąc pod uwagę rosyjskie sukcesy związane z zastosowaniem cyberszpiegostwa i cyberataków w Estonii, Gruzji, na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych, Kreml z pewnością będzie dalej opierał się na wojnie informacyjnej i innych formach wywrotowej działalności mające stopniowo osłabiać przeciwników, zwłaszcza kraje członkowskie NATO oraz sam Sojusz.

Co zresztą już się udaje, biorąc pod uwagę nie tylko relacje Polski z Niemcami, Francją czy Stanami Zjednoczonymi, ale również to, co dzieje się między Turcją, dysponującą drugą pod względem liczebności armią w NATO a USA. Zna pan dobrze Rosję. Jakie są jej zamiary w stosunku do nas?

Osłabienie zachodnich struktur i wartości to jeden z podstawowych celów strategicznych Putina, który zresztą wspiera doktryna Gierasimowa. Chodzi o to, by tworzyć chaos i podważać więzi łączące członków NATO, wbijać kliny między nich i ich społeczeństwa, dyskredytować demokratyczne rządy. Demokracja jest przekleństwem historycznej wizji Putina. Mniej więcej od 2006 roku coraz częściej przyjmuje on słowianofilską wizję mesjanistycznego i imperialnego przeznaczenia Rosji jako trzeciego Rzymu. Jako moralnego bastionu przeciwko Zachodowi, którego zepsucie i dekadencja mają rzekomo swoje źródła w demokracji. Aby osiągnąć cel, rosyjskie władze nie tylko chcą powstrzymać wpływ demokracji na Rosję, która tam postrzegana jest jak trucizna, ale także osłabić jej siłę w krajach Zachodu.

Jednym z obszarów, w którym spodziewałbym się rosyjskiej dywersji w niedalekiej przyszłości, są Bałkany. Pomimo pokojowych porozumień z lat 90. region pozostał niestabilny, a Rosja nigdy nie pogodziła się z klęską swojego serbskiego sprzymierzeńca. Nieudolna próba obalenia rządu Czarnogóry w 2016 r., mimo że nie zakończyła się sukcesem, pokazała jak bardzo Putin chce powstrzymać ekspansję NATO w regionie, a po części i demokratycznych reguł. Dąży przy tym do przywrócenia tam wpływów rosyjskich (jeden z rosyjskich spiskowców z GRU, którzy przygotowywali zamach w Czarnogórze, został dwa lata wcześniej wydalony z Polski za szpiegostwo). Rosja z pewnością sięgnie po narzędzia wojny informacyjnej, ale też po inne ukryte środki, aby wpłynąć na zbliżające się wybory w Czarnogórze i Bośni.

A jak bardzo rosyjskie służby są aktywne w Polsce?

Wydaje się, że aktywne są zarówno cywilne służby wywiadowcze, jak i GRU, czyli wywiad wojskowy. Realizują tradycyjne działania szpiegowskie, to znaczy próbują rekrutować jako tajne źródła osoby mające dostęp zarówno do informacji rządowych, jak i natowskich. Ale szukają także tak zwanych „agentów wpływów”, którzy mogą manipulować polityką rządu na korzyść Rosji, a przy tym szerzyć propagandę, dzięki której możliwe jest realizowanie celów rosyjskiej polityki zagranicznej.

Było to widoczne choćby po odkryciu złóż gazu łupkowego w niektórych krajach w Europie, w tym i w Polsce. Złoża te mogły stanowić zagrożenie dla gazu sprzedawanego przez Gazprom. Dlatego rosyjskie służby siały dezinformację i wspierały protesty przeciwko rzekomo niebezpiecznej metodzie wydobycia gazu łupkowego opierającej się na tzw. frackingu, czyli szczelinowaniu. Co najbardziej zaskakujące, Gazprom przyłączył się do krucjaty ekologów, choć na terenie swojego kraju w ogóle nie obchodzą go kwestie związane z ochroną środowiska.

