Ziemowit Szczerek Wszyscy populiści zazdroszczą Putinowi Putin zwycięzca? Prezydentowi Rosji ostatnio wszystko się udaje – wybory, mundial, spotkanie z Trumpem. Może więc znalazł przepis na polityczny sukces, który Zachód – jak się zdaje – właśnie zgubił.

Sasha Mordovets/Getty Images Putin imponuje populistom z całego świata swoją sprawnością i sprawczością. Po internecie krąży taki obrazek: okienko z napisem „żyj i pracuj w UE” i drugie z napisem „żyj i pracuj w Rosji”. Do pierwszego ciągnie się kolejka, w drugim siedzi samotny urzędnik: pies ze złamaną nogą nie podchodzi. Ale ci z kolejki do UE wznoszą okrzyki: „Niech żyje Putin! Najmądrzejszy i najsilniejszy lider!”, „Precz z gejropą!”, „Pieprzeni imigranci!”. Liberalny Zachód nie może pojąć, jak to się dzieje: Rosja jest przy nim biedna jak mysz kościelna, nieatrakcyjna gospodarczo i kulturowo – ale jakimś cudem porządki zaprowadzone przez Putina wydają się wielu ludziom atrakcyjniejsze.

Taki właśnie Putin imponuje populistom z całego świata swoją sprawnością i sprawczością. Chciał wejść do gry w Syrii – z dnia na dzień wysłał wojsko, chciał zająć Krym – zrobił to w kilka dni, chciał pozbyć się Borysa Niemcowa – Borys Niemcow nie żyje. I wszystko to z ponad 70-procentowym poparciem społecznym. Co chce, to ma. Odkładając na chwilę metody i cele Rosjanina, to ten jego posybilizm jest marzeniem każdego populisty. I wcale nie jest tak, że przed okienkiem z napisem „Rosja” nikt nie stoi. Rosja jest gospodarczo atrakcyjna dla większości byłych radzieckich republik: na budowach w Moskwie i innych miastach pracują robotnicy z Azji Środkowej, do pracy jeżdżą tam Ormianie, Gruzini, Mołdawianie, Ukraińcy, nie wspominając o mieszkańcach klientystycznych parapaństw stworzonych przez Rosję: Abchazji, Naddniestrza, Osetii czy donbaskich „republik ludowych”. Moskiewskie i petersburskie lotniska pełne są ludzi przybywających do Rosji do pracy i odlatujących do domu, obładowanych wiezionymi do domu dobrami. Lotniska te, trzeba dodać, są coraz bardziej nowoczesne. A sama Rosja mocno się zmienia: buduje drogi, remontuje (choć często potiomkinowsko) miasta. To już nie są czasy ZSRR, gdy pociągom, jak głosi legenda, zamalowywano szyby: dziś w zasadzie wszystkie główne rosyjskie drogi i miasta obejrzeć można na Google Street View. Rosja uważa, że nie ma się czego wstydzić. 1. To wszystko sprawia, że Rosja nie myśli o sobie samej tak, jak patrzy na nią Zachód. Jest o wiele bardziej zadowolona z siebie, i tę perspektywę rozpowszechnia za pomocą swoich propagandowych kanałów: od RT (dawne Russia Today), przez Sputnik, aż po krocie mniejszych portali i publicystów oraz trolli i „pożytecznych idiotów” porozstawianych po całym Zachodzie. Co więcej, staje się na tyle pewna siebie, że – w sumie negatywny – stereotyp, który ma na Zachodzie, czyli krainy wiecznie nawalonych wódką, agresywnych mużyków rozbijających się rozpadającymi się samochodami po rozwłóczonym krajobrazie, przerobiła ironicznie na swój atut. „I co, kraj takich zuchów Amerykanie chcą pognębić sankcjami?” – głosiły komentarze pod zdjęciem przedstawiającym pasażerów, którzy na jednym z syberyjskich lotnisk zmuszeni byli popchnąć samolot, by ruszył. Samolot ruszył, pasażerowie polecieli, nius poszedł w świat. Zakompleksiona Rosja epoki Jelcyna spaliłaby się z obciachu. Wszyscy tak na Zachodzie, jak i w Rosji, wiedzą dobrze, że te wizerunkowe sukcesy to zasługa Putina. Prezydent Rosji rośnie na gwiazdę już od dawna, a po mundialu i po helsińskim szczycie z Donaldem Trumpem – stał się kimś w rodzaju Elvisa Presleya światowej polityki. Udaje mu się ugrywać rzeczy do tej pory niewyobrażalne: prezydent USA głośno zastanawia się, czy nie warto uznać aneksji Krymu przez Rosję, a osamotniona Ukraina, bojkotująca rosyjski mundial z powodu właśnie Krymu i wojny w Donbasie, patrzy, jak do Rosji walą drzwiami i oknami nie tylko kibice, ale i światowi przywódcy. „Nowa twarz” Rosji została pokazana szerokiemu światu: w internecie pojawiło się sporo nakręconych przez kibiców filmików, gdzie Moskwa pokazana jest jako „czyste i zadbane” miasto, Soczi – jako tropikalny raj. Policjanci byli komunikatywni i niespecjalnie czepliwi. Drogówka nie wymuszała łapówek. Potiomkinowska często fasadowość spełniła swoją rolę. Udało się uniknąć wpadek, jakie miały miejsce podczas olimpiady w Soczi, gdy świat wyśmiewał rosyjskie zakazy wyrzucania zużytego papieru toaletowego do ubikacji. Nie było blamażu na skalę olimpijskiej afery dopingowej. Fani przyznawali, że szerzone „szczególnie przez brytyjską propagandę” doniesienia o chuligaństwie w Rosji były przesadzone: rosyjscy kibole byli uprzednio odpowiednio przeorani i nastraszeni przez policję, by powstrzymali się od przesadnej aktywności w czasie mistrzostw. Podobne sygnały wysłano do drobnych przestępców, informując, że przyłapani w czasie mistrzostw nie mają co liczyć na pobłażanie w sądach. Podziałało na tyle, że mimo iż nie obyło się oczywiście bez kradzieży, pobić czy wymuszeń, to jednak nie przyćmiły one ogólnej atmosfery mistrzostw. Nie przyćmił ich nawet incydent aktywistów związanych z Pussy Riot, którzy w czasie meczu finałowego wbiegli na murawę przebrani za policjantów, przypominając o łamaniu w Rosji praw człowieka. Aktywiści dostali po dwa tygodnie aresztu, niespecjalnie wysokie grzywny i zeszli z wiadomości, zanim na dobre się w nich umościli. 2. Pussy Riot przypomniało o czymś, o czym świat dobrze wie, ale przestaje go to interesować. Bo światowe wiatry wieją dla Putina wyjątkowo przychylnie, a ten nadstawia żagle. W dobie, gdy liberalna, humanitarna demokracja jest w odwrocie, a wczorajsi wyklęci – Trump, Le Pen, Erdoğan, brexitowcy, AfD, Wilders, Orbán, Kaczyński – nie są bynajmniej izolowani, zyskuje również Putin. Nie tak dawno politolodzy wróżyli mu konieczność rychłego ugięcia karku przed Zachodem: po interwencji w Gruzji i na Ukrainie stawiał się w roli światowego pariasa. Zamiast jednak słabnąć, stopniowo wzmacniał pozycję, a interweniując w Syrii, wepchnął się do pierwszej ligi geopolitycznych graczy. Dziś na Putina kręcą nosem już tylko resztki liberalnej Europy (Merkel, Macron, Holandia itd.) i Wielka Brytania, gdzie Rosja najzwyczajniej w świecie na zbyt dużo sobie pozwoliła. Jednak już rosnąca w siłę populistyczna Europa problemów z Putinem nie ma. Nie najlepszą prasę Putin ma też w USA, ale tamtejsze media obecnie koncentrują się na rozważaniach, jak Putinowi udało się zmienić prezydenta Trumpa w swoją pacynkę. Bo po spotkaniu z Trumpem w Helsinkach wyrósł na dominującego w tej relacji. Stany gubią się w domysłach. Niektórzy publicyści, jak np. Greg Sarent z „Washington Post”, uważają, że Trump podchodzi do Putina służalczo w ramach odpłaty za rosyjską pomoc przy wygraniu wyborów, inni – że jest szantażowany hakami: dowodami na korupcję albo sekstaśmami. Michaił Fiszman, redaktor naczelny anglojęzycznego „The Moscow Times”, mówił jednak w wywiadzie dla „Vox”, że nie wierzy w takie teorie spisowe: niedoświadczony i dający się rozgrywać narcystyczny Trump najnormalniej w świecie jest postrzegany przez zimno kalkulującego Putina jako szansa na wyrwanie się z międzynarodowej izolacji. Kreml traktuje więc Trumpa po prostu jako użytecznego idiotę. Rosjanom gra Putina się podoba: Trump wpisuje się w stereotyp głupiego, naiwnego pindosa (Amerykanina), wychowanego w cieplarnianych warunkach i nieznającego życia. Zgodnie z kryminalną rosyjską zasadą „frajera nie oszukać, to znaczy siebie samego nie szanować” Putin wyrasta na godnego szacunku dona, który przecwaniaczył głowę największego mocarstwa na świecie. To wszystko wpisuje się w jego wizerunek i od dawna uprawiany kult jednostki. W czasie mundialu kibice z całego świata wyglądali na mocno zadziwionych i rozbawionych powszechnością wizerunków Putina i rozmiarem kultu jednostki, do którego na Zachodzie ludzie przyzwyczajeni nie są. Nie jest to już jednak kult jednostki radzieckiego typu, z wielkim portretem Wodza wiszącym na centralnym, megalitycznym gmachu w centrum miasta. To kult zupełnie inny, w stylu rozpropagowanym przez zachodnią popkulturę, który zaczął się gdzieś w okolicach wybuchu popularności Jamesa Deana, Elvisa Presleya i Beatlesów: koszulki, plakaty, zachwyceni fani. Przemysł bycia cool. Przemysł ten bywa też modnie ironiczny: Putin na niedźwiedziu czy kucający Putin w dresie, w pozie Slav squatu, który staje się krutym wizerunkiem wschodniego Europejczyka tak samo jak redneck w stuningowanym samochodzie i ze strzelbą jest cool obrazkiem amerykańskiego Południowca. A biorąc pod uwagę, że oba te regiony są peryferiami dwóch rodzajów zachodniego centrum, europejskiego i amerykańskiego, i zarówno tenże wschód Europy, jak Południe USA kojarzy się z konserwatywną i nacjonalistyczną rewolucją – wizerunek się domyka. Rosja przecież, jak chciał znany rosyjski publicysta Borys Kagarlicki, to „imperium peryferii”, a peryferie Zachodu masowo występują właśnie przeciwko własnemu centrum. Nie tylko Rosja: Europa Wschodnia, częściowo – Południowa, zbuntowała się przeciwko liberalnemu Zachodowi, ba, nawet Południe USA zbuntowało się ponownie, tym razem przy urnach, przeciwko Północy. Zachodnia „zdroworozsądkowa wieś” wystąpiła przeciw „przeintelektualizowanym naiwniakom” z wielkich miast, którzy nawet nie widzą, jak ściągają sobie na głowy niebezpieczeństwo. Niebezpi

