BRAZYLIA: Cyrk Bolsonaro

Kultura

10 najciekawszych letnich festiwali muzycznych w tym roku

Sezon muzycznych festiwali zaczyna się coraz wcześniej, kończy coraz później. I jest coraz gęściej wypełniony fantastycznymi imprezami. My wybraliśmy i chronologicznie przedstawiamy 10 imprez, które odbywają się od początku do końca kalendarzowego lata. Co wybrać? Gdzie się wybrać? Którego artysty nie wolno przeoczyć?