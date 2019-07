Niemcy wbijają szpicę

400 mln ludzi w Europie całkowicie ufa, że gdy coś pójdzie nie tak, te 8 tys. kobiet i mężczyzn z dziewięciu krajów stanie do walki. Oto jak wyglądają ćwiczenia VJTF, tzw. szpicy NATO Noble Jump-19.

W Muster 9. brygada załadowała czołgi i transportery opancerzone na kolejowe platformy, a resztę sprzętu do niemal tysiąca ciężarówek i innych pojazdów. W tym samym czasie z krajów wspierających Niemcy w tegorocznej rotacji „szpicy” – Norwegii i Holandii – wyruszyły osobne transporty: morzem, koleją, drogami, samolotami. Kolumny pancerne miały przystanek na niemieckim poligonie Oberlausitz (Łużyce Górne). Wojskowi mówią, że to przyjęcie i ześrodkowanie wojsk (reception and staging), z której oddziały przechodzą do fazy bojowego marszu (onward movement). Po raz pierwszy w czasie Noble Jump ostatnie ponad 100 km „szpica” przejechała na kołach i gąsienicach. Niemieckie czołgi po raz pierwszy przeszły przez granicę na Nysie Łużyckiej.

Czarne krzyże na pancerzach wyłaniające się z nocnych ciemności budzą jak najgorsze skojarzenia. Głośne komendy po niemiecku i ciche szwargotanie żołnierzy w niemieckich mundurach – mogą wywołać ciarki. Chrzęst czołgowych gąsienic na drodze prowadzącej przez polsko-niemiecką granicę to przecież koszmar. A jednak kolumnę ubezpiecza polska żandarmeria wojskowa, a niemieccy czołgiści to sojusznicy. Przyjechali ćwiczyć obronę terytorium NATO , więc również Polski. Celem jest poligon w Świętoszowie, po niemiecku Neuhammer.

Ale żadnej cenzury nie było. Tylko jeden zakaz wstępu – do wydzielonego obszaru dowodzenia, otoczonego drutem kolczastym i pilnowanego przez wzmocnioną wartę. Strefa zarezerwowana dla oficerów z dostępem do tajemnic NATO. Całe ćwiczenie to wdrożenie procedur alarmowych dla sił odpowiedzi – NATO Response Force. Łączność, kryptografia, dokumenty są pod szczególną ochroną. Na niższym szczeblu, w kompanii, do wozu dowodzenia wchodzę bez problemu. To jedyny pojazd, przyczepa właściwie, wyposażona w klimatyzację. – Nie dla ludzi, dla serwerów – wyjaśnia oficer. Maszty radiostacji zapewniają łączność w promieniu 70 km. Namiot dowodzenia rozkłada się automatycznie, jest nadmuchiwany z samochodowego kompresora. Sztab musi być mobilny, szkoda czasu na wbijanie śledzi.

Bluegel wie, że mimo najlepszych chęci robione przeze mnie zdjęcia mogą trafić w niepowołane ręce. Lepiej, by szeregowi żołnierze, którzy nie muszą się publicznie wypowiadać ani pokazywać, pozostali anonimowi. Oficer prasowy zaleca, by nie robić zbliżeń twarzy, a grupy fotografować w szerokim planie.

– Polacy zrobili to podręcznikowo. Jedna nasza kolumna to ok. 20 pojazdów:leopardów i marderów. Długość 3 km, czas przejazdu ok. 2,5 min. Zorganizowali to tak, że zjazd z autostrady i zaparkowanie wozów w rejonie ześrodkowania zajęło nie więcej niż 5 min. Żadnych pomyłek, żadnych problemów – mówi gen. bryg. Ulrich Spannuth, dowódca 9. brygady i tym samym całej szpicy NATO.

Obóz nad Kwisą

Świętoszów to dziura otoczona lasem i polami, poza bazą polskiej 10. brygady kawalerii pancernej nie ma tam nic. Dla wojska to miejsce idealne, transporty i ćwiczenia nie przeszkadzają cywilnemu życiu. W pobliżu dobra droga, nawet autostrada. Na poligonie każdy rodzaj terenu, rzeka Kwisa zapewnia realne warunki do testowania przepraw. Niemcy, Holendrzy i Norwegowie założyli na poligonie wojskowe miasteczko, aglomerację nawet, bo poza głównym kampem są mniejsze namiotowe obozowiska.

W centrum – wielki biały pawilon ze stołówką, po bokach polowe warsztaty, wynajęte toi-toie. Stoją kołowe wozy bojowe Boxer – najnowsze nabytki Bundeswehry – w wersji ewakuacji medycznej. To polowe karetki pogotowia, cały czas w gotowości, bo wypadki na ćwiczeniach się zdarzają. Poza tym wszystko musi działać tak, jakby to nie były ćwiczenia, więc jest i polowy szpital.

W stołówce suche racje żywnościowe, ale i ciepła zupa i makaron. Szczerze? Ziemniaczanka nie umywa się nawet do polskiej grochówki. Za to makaron z ostrym sosem całkiem niezły. Ale tu żywi się tylko sztab i ci, którzy akurat nie ćwiczą w polu. Załogi wozów bojowych dostają jeść z kuchni polowych, rozstawionych w pobliżu pasa taktycznego na poligonie. Pionierzy właśnie kończą budowę szatni koło kontenerowych pryszniców, odrobina luksusu się należy. NATO płaci za wynajęcie łazienek na ćwiczenia, ale resztę trzeba zbudować samemu – w oparciu o to, co się znajdzie lub kupi na miejscu.

Starszy sierżant (stopniem i wiekiem) bardzo chwali polskie zaopatrzenie. Właśnie robią listę zakupów, Lidl, Biedronka, lokalny market budowlany są ratunkiem, bo ile by się nie wzięło ze sobą, zawsze czegoś brakuje, o czymś się zapomni. Woda musi być w praktycznie nieograniczonych ilościach – minimum 5 litrów dziennie na żołnierza. Ścieki zbiera się do wielkich plastikowych zbiorników i zabiera po ćwiczeniach. Dzisiaj nawet wojsko musi być eko.

Lufa jest najważniejsza

Niemiecki Leopard 2A6 poza ciemniejszym malowaniem mało różni się od używanych w Polsce, pochodzących z nadwyżek Bundeswehry leopardów 2A5. Wprawne oko wychwyci jednak, że wóz z czarnym krzyżem ma dłuższą lufę. Armata niemieckiego Leoparda ma długość 6,6 m, podczas gdy polskiego – niecałe 5,3 m (w nomenklaturze wojskowej chodzi odpowiednio o 55 do 44 kalibrów lufy o średnicy 120 mm). W dłuższej lufie powstaje wyższe ciśnienie – pocisk otrzymuje większą energię, dzięki czemu leci dalej i uderza z większą siłą. Dłuższa lufa to też większa celność. W efekcie niemieckie leopardy trafiają na odległość 5 km, o ile pozwalają na to widoczność, pogoda i warunki terenowe.

Ale długa lufa to też problem. Kiedy armata skierowana jest do przodu, znacznie wystaje poza obrys wozu, co utrudnia zjeżdżanie ze wzniesień. W trudnym terenie czołgi jeżdżą z wieżą obróconą o 180 stopni, by lufa była z tyłu i nie była narażona na przypadkowy kontakt z podłożem. W końcu to ona jest najważniejsza. – Chodzi o to, by kierowca dowiózł wieżę tam, gdzie trzeba – mówi dowódca „mojego” leoparda. – Resztą zajmiemy się my.

My, czyli dowódca z celowniczym i ładowniczym. W leopardzie są cztery stanowiska pracy. W wieży siedzą dowódca po prawej i ładowniczy po lewej stronie. Niżej po prawej znajduje się stanowisko celowniczego, a na samym dole kierowcy. Fizycznie najwięcej pracuje ładowniczy. W czasie strzelania sięga po znajdujące się z tyłu wieży pociski i wkłada do komory zamka. Jej dno to ponadpółtonowy kawał metalu, który w czasie strzału przesuwa się o dobre pół metra. Kontrola nad położeniem rąk i nóg to podstawowy element szkolenia, inaczej można je po prostu stracić.

Czołg to nasz dom

Jazdę leopardem da się porównać do pływania motorówką po wzburzonym morzu. Tak, czasem może się to skończyć chorobą, tyle że nie morską. Błędnik szaleje. Załoga siedzi w zamkniętej, ciemnej puszce, gdzie panuje nieznośny hałas. To zdecydowanie nie robota dla cierpiących na klaustrofobię. Tylko dowódca i ładowniczy mogą otworzyć włazy, w czasie bojowego marszu i one są zamknięte.

Ważący 60 ton pojazd może pędzić po wertepach z prędkością 60 km/h. Na mnie tego nie testowali, 10-minutowa runda miała być doświadczeniem realistycznym, ale nie torturą. Czołgowe hamowanie i leciutki skok na przeszkodzie terenowej i tak skończyły się siniakami. Na uszach słuchawki, w nich ciągła wymiana komend. – Lewo, prawo, po śladach, wolniej, gaz – rzuca kierowcy dowódca przez interkom.