Ile i jak tak naprawdę zarabia monarchia brytyjska

Dwór królewski jak co roku ogłosił raport o swoich finansach, ale oficjalne koszty to tylko część prawdy. Brytyjska monarchia to przedsiębiorstwo sporo droższe, za to przynoszące ogromne zyski.

W połowie czerwca, jak każe prawo i tradycja, dwór królewski ogłosił raport o swoich finansach, przychodach i wydatkach za poprzedni rok. Poddani Elżbiety II mogą go przeczytać w internecie, zapoznając się z najdrobniejszymi szczegółami. Tyle że oficjalne koszty to tylko część prawdy – monarchia jest przedsiębiorstwem sporo droższym, ale i przynoszącym wielkie zyski.

Jaki majątek ma królowa Elżbieta II

Niezwykła monarchia, największy królewski show świata, musi kosztować. Oficjalnie niewiele ponad funta rocznie na statystycznego Brytyjczyka, czyli bardzo mało, tyle co litr mleka czy chleb. Królowa jest wynagradzana trochę jak menedżerka – otrzymuje 15 proc. od dochodów uzyskiwanych przez Dobra Koronne, które dziś już tylko formalnie do niej należą. Ostatnio zwiększono te wypłaty do 25 proc., by sfinansować remont Buckingham. W roku finansowym 2017/2018 monarchini dostała więc ok. 76 mln funtów. Dużo i mało.

Do kasy królowej (i jej syna) wpływają osobno dziesiątki milionów dochodów z wielkich prywatnych dóbr Lancaster oraz Cornwall (należących do księcia Karola). Elżbieta II ma poza tym prywatny majątek szacowany na nieco ponad 300 mln funtów (m.in. na kontach w rajach podatkowych, co wywołało spore kontrowersje w 2017 r.). Sporo z niego wydaje, by zapewnić właściwy poziom funkcjonowania i remontów swoim licznym rezydencjom. W sumie monarchia jest dość tania – jak na możliwości 66 mln poddanych. Tyle że to nie wszystkie koszty.

Ile jest warta monarchia brytyjska

Według szacunków antymonarchistycznej organizacji Republic co roku na utrzymanie Windsorów potrzeba aż 345 mln funtów. To już ok. 5 funtów na poddanego, czyli kilkanaście milionów funtów na każdego udzielającego się publicznie członka rodziny królewskiej, promującego swą aktywnością nie tylko monarchię, ale i całą Wielką Brytanię.

Koszty, jeśli wierzyć Republic, uwzględniają m.in. gigantyczne nakłady na ochronę (ponad 100 mln funtów), dodatkowe nakłady na remonty (30 mln funtów) i wydatki związane z wizytami królowej i członków królewskiej rodziny (20 mln funtów).

Przy tym roczne zyski brytyjskiej gospodarki wynikające z istnienia najsłynniejszej monarchii świata wynoszą dziś, według niektórych ekspertów, aż 1,8 mld funtów. Jak to ujął celnie ojciec królowej Elżbiety Jerzy VI: „Nie jesteśmy rodziną, tylko firmą”. I to jaką!

Z pielgrzymką do Windsoru, z wizytą w Buckingham

Gdyby rodzina Windsorów weszła na giełdę i sprzedawała pakiety akcji, z pewnością nie zabrakłoby chętnych. Na czym zarabia królewski brand? Przede wszystkim na turystyce. To ostatnia „żywa” monarchia Zachodu – prawdziwa, wciąż potężna i najlepiej znana. Opowieść o Windsorach jest od ponad pół wieku medialną „soap operą” cywilizacji zachodniej (mówił tak o niej sam książę Karol). Bajka o romansie Harry’ego z Meghan, tak jak kiedyś małżeństwo Karola z Dianą, pozwala przeciętnym Anglikom, Szkotom, Walijczykom, a nawet Amerykanom zapomnieć o bolączkach codzienności.

Podobną funkcję terapeutyczno-religijną monarchia pełni w wielu krajach Europy, także w coraz mniej katolickiej Polsce. Niektórzy bezwzględni brytyjscy satyrycy sugerują wręcz, że w naszej laickiej epoce opowieść o dzieciach Windsorów zastąpiła wielu obojętnym religijnie ludziom nieco „przestarzałą” opowieść o dzieciątku Jezus. Przyjazd do Londynu czy Windsoru jest jak podróż do swoistej ziemi świętej, gdzie rodzą się kolejne „royal babies”. Do miejsc, gdzie cierpiała „święta” księżna Diana.

Turyści, jak my wszyscy, najbardziej lubią „piosenki, które już znają”. Marzą więc o zajrzeniu za kulisy. Wielu przybyszów, zapewniających Wielkiej Brytanii zyski w wysokości 26 mld funtów rocznie, przybywa tu z pewnością głównie po to, by obejrzeć uroczystą zmianę warty przed Buckingham albo podpatrzeć supercelebrytów: królową, księcia Karola, Kate albo Meghan (jest taki moment w roku, że można zamówić krótką wizytę w pałacu – korzystają z tej opcji setki tysięcy turystów).

Jaką część wielomiliardowych dochodów z turystyki Wyspiarze zawdzięczają Elżbiecie II i jej „firmie”? Można to tylko ostrożnie szacować. Według Brand Finance zyski sięgają aż 535 mln funtów.