Zmiany w rosyjskiej konstytucji sprowadzają się w istocie do tego, że zastąpił ją Władimir Putin we własnej osobie. Rosjanie dostali w zamian: zakaz małżeństw jednopłciowych, obronę prawdy o bohaterstwie narodu, wyższe emerytury i obietnicę wzrostu płac.

Poparte przez Rosjan poprawki do konstytucji to ponad 9 tys. słów, które zwiększają jej objętość o ponad 40 proc. Trudno zatem mówić, że cokolwiek ważnego zachowało się z tej pierwotnej, liberalnej ustawy zasadniczej z 1993 r. Zanim w ostatnim tygodniu czerwca zmiany zaakceptowało oficjalnie 78 proc. głosujących przy 65-proc. frekwencji, już wcześniej stały się one obowiązującym prawem, bo zgodziły się na nie Duma i sąd najwyższy. Ale to nie oznacza, że głosowanie powszechne było tylko spektaklem.