USA: Kampania w cieniu covidu

Osobiste doświadczenie koronawirusa nie ograniczyło beztroski Donalda Trumpa. Może jednak zdecydować o wyniku wyborów.

Opadła aura niezwyciężonego prezydenta. Nikt dotąd nie dał mu rady – ani deep state, głębokie państwo, i spiskujący przeciw niemu agenci wywiadu, ani nieprzyjazne media, ani prokurator badający konszachty z Putinem, ani Demokraci próbujący impeachmentu. Pokonał go dopiero wirus w koronie, odsyłając do szpitala. I to właśnie covid jest na najlepszej drodze, by położyć kres jego prezydenturze.

Rozstrzygnie się to za trzy tygodnie, ale już teraz koronawirus zdominował kampanię przed wyborami w USA, spychając w cień inne ważne tematy.