Brytyjski pisarz Peter Pomerantsev o wojnie informacyjnej i polityce, która przestaje być wspólnym szukaniem rozwiązań, a staje się walką na śmierć i życie.

JACEK ŻAKOWSKI: – Co się stało z naszą rzeczywistością?

PETER POMERANTSEV: – Znikła.

Gdzie znikła?

Znikła z pola widzenia.

Bo?

O Jezu!

Co o Jezu?

To jest wielkie pytanie. A czym jest dla pana rzeczywistość?

Tym, co jest. Ale to ma być rozmowa polityczna albo socjologiczna, a nie filozoficzna.

Więc chodzi o to, co ludzie widzą jako rzeczywistość.