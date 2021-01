O arcytrollu Trumpie zesłanym na cyfrową banicję

Tuż przed opuszczeniem Białego Domu Donald Trump został skazany przez świat mediów społecznościowych na banicję. To był cyfrowy impeachment. Ale z pytaniem, kto ma większą władzę, prezydent USA czy szefowie Facebooka i Twittera, musi się teraz zmierzyć Joe Biden. I w ogóle cały świat.

Jeśli chcemy odzyskać kontrolę nad internetem i uciekającym w przyszłość światem nowych technologii, musimy odzyskać kontrolę nad polityką. Najlepiej, jeśli będzie to demokratyczna kontrola społeczna.

Donald Trump, supergwiazda cyfrowego świata, zamilkł z dnia na dzień. Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat i wiele innych serwisów pozbawiło go dostępu do usług. Urzędujący prezydent okazał się bezsilny wobec decyzji prywatnych korporacji. Cyfrowy „ban” został nałożony na Trumpa po szturmie prawicowych bojówek na Kapitol. Zasięg i jednomyślność restrykcji zastosowanych przez szefów internetowych gigantów zaskoczyły ich samych. Jack Dorsey, prezes Twittera, głównej broni Donalda Trumpa, który w tym serwisie miał blisko 90 mln subskrybentów, we wpisie wyjaśniającym decyzję zapewnia, że akcja nie była w żaden sposób koordynowana.