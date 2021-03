Galerie

Po czym poznać, że ktoś jest w nas zakochany?

A przynajmniej że wykazuje zainteresowanie? Dowodów, że jesteśmy lub stajemy się komuś bliżsi, jest sporo. I są to dowody potwierdzone naukowo. Co nie oznacza jeszcze, że jesteśmy w swych ocenach nieomylni, a druga osoba faktycznie pała do nas uczuciem. Czasem to my, pałając uczuciem do niej, opacznie ją rozumiemy, traktując neutralne zachowania jak jednoznaczne sygnały.