Amerykańscy Republikanie próbują odnaleźć samych siebie po szoku, jakim była dla nich ostatnia prezydentura.

Katastrofalne pożary lasów w Kalifornii spowodował laser umieszczony w kosmosie za pieniądze Rothschildów. Wszystko to, aby oczyścić teren pod kolej wielkiej prędkości, ulubiony projekt lewicy w tym stanie. „Szaleńcy” zabijający dzieci w amerykańskich szkołach to w rzeczywistości agenci opłaceni przez Demokratów, aby dowieść, czym grozi prawo do posiadania broni palnej. 11 września 2001 r. żaden samolot nie uderzył w Pentagon – rzekomy zamach terrorystyczny musiał być prowokacją rządu.