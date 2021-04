Covidowa sytuacja w Indiach zagraża reszcie świata

Świat boi się indyjskiego wariantu koronawirusa, ale źródło kryzysu tkwi w czym innym. Indie to wielka apteka świata, a zawirowania w produkcji odbiją się na innych.

Eksperci – to także stanowisko WHO – nie są w stanie ocenić zjadliwości tzw. indyjskiego wariantu koronawirusa. Ale że druga fala w Indiach wspina się ostro jak klif i nie widać, by miała się spłaszczyć, nie mówiąc już o opadaniu, to jak świat szeroki rozprzestrzenia się lęk przed zawleczoną stamtąd wersją. Przy okazji przypomina się tamtejsze podejście do higieny, zdecydowanie inne niż np. na Zachodzie, więc atmosfera jest taka, jakby hodowany w indyjskim tłoku, brudzie i rozgardiaszu koronawirus miał rozlać się po całym globie i pozabijać tych, którzy przetrwali napór wersji chińskiej, brazylijskiej, południowoafrykańskiej, brytyjskiej. Zresztą te trzy ostatnie WHO klasyfikuje jako prawdopodobnie groźniejsze od indyjskiej.

Indyjski wariant wirusa

Nie ma przekonujących dowodów, że akurat ona łatwiej się przenosi albo jest bardziej zabójcza. Rozstrzygającej tę wątpliwość odpowiedzi brak, bo brakuje danych, liczba przypadków gruntownie przebadanych w celu poszukiwania mutacji jest w Indiach niewielka. Więcej stwierdzeń pochodzi z zagranicy, już z kilku kontynentów.

O niej samej też mało wiadomo, ale ponieważ wykryto ją w październiku, to w środowisku eksperckim dominuje przekonanie, że nie jej zjadliwość doprowadziła do tak wielkiej liczby zachorowań i zapaści systemu zdrowia. Bardziej przyczyniło się nieprzygotowanie kraju na jej nadejście, w tym wielkie zgromadzenia religijne i polityczne, organizowane w ramach kampanii wyborczej prowadzonej w kilku stanach. Oczywiście bez masek czy społecznego dystansu. Niewykluczone, że dynamikę fali podkręca powszechny na subkontynencie wariant brytyjski.

Subkontynent nierówności

Koronawirus pogłębia społeczne czy majątkowe nierówności i niesprawiedliwości, w Indiach mające głębokość rowów tektonicznych. Lokalnym sposobem na udźwignięcie kosztów szczepień było przerzucenie ich na barki rządów stanowych i lepiej uposażonych obywateli, którzy mogą kupić dawkę w prywatnych szpitalach. O ile uda im się dotrzeć do szczepionki i ich na to stać, bo dla wielu osób równowartość kilkunastu dolarów za wkłucie jest nie do pokonania. Dotąd przynajmniej jedną dawką zaszczepiono 8,7 proc., a dwiema dawkami 1,6 proc. z prawie 1,4 mld mieszkańców Indii.

Jeszcze niedawno premier Narendra Modi zachowywał się tak, jakby pod jego przewodnictwem udało się koronawirusa pokonać. Teraz liczy na pomoc innych. Indie, stawiające dotąd przede wszystkim na preparaty produkowane w kraju, dziś gorączkowo poszukują szczepionek. Potrzebują też każdej ilości urządzeń do dostarczania tlenu pacjentom. I w jakimś zakresie pomoc otrzymują, trwa globalna licytacja wsparcia. Ale nadal za mała, by była czymś innym niż gestem, a nie sposobem na zatrzymanie rozpędzającej się katastrofy.

Dawki z indyjskich fabryk

Sytuacja w Indach może być ostrzeżeniem dla tych, którzy myślą o przyspieszonym rozluźnieniu. Jeszcze tej wiosny wydawało się, że jest po wszystkim. Władze w Delhi scenariusz rysowały inny, Indie miały działać jak wielka apteka, która wyda innym produkowane przez siebie szczepionki. Są przecież mocarstwem szczepionkowym, dostarczają 60 proc. światowej produkcji na szereg chorób, m.in. grypę. Plan był taki, że dziesiątki krajów rozwijających się, zwłaszcza te z dołu listy globalnej zamożności i poczucia szczęścia, będą dostawały preparaty opuszczające indyjskie fabryki. Nic z tego.

Potentat branży, firma Serum Institute, podwykonawca m.in. AstraZeneki, zapowiedział, że po decyzji rządu szczepionki zostają w kraju. Pandemiczny kryzys w Indiach odbije się na sporej reszcie świata, opóźni prowadzoną m.in. w ramach inicjatywy COVAX akcję kłucia w sporej części Azji i przede wszystkim w Afryce. W jej subsaharyjskiej części, zamieszkanej przez ponad miliard ludzi, podano dopiero 6 mln dawek.

