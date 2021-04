100 dni Bidena. Idzie dalej niż Obama

Ameryka potrzebuje radykalnych zmian w polityce społeczno-ekonomicznej zmierzających do bardziej sprawiedliwego podziału majątku narodowego. Taką wizję roztoczył w środę Joe Biden w swoim pierwszym przemówieniu w Kongresie.

Prezydent podkreślił potrzebę rozładowania napięć rasowych po serii zabójstw Afroamerykanów przez policję i obiecał rozliczanie funkcjonariuszy z nieuzasadnionego użycia siły. Przyrzekł poparcie dla przygotowanej przez demokratów ustawy mającej umożliwić głosowanie w wyborach jak największej liczby obywateli – w opozycji do inicjatyw republikanów w stanach, gdzie starają się oni ograniczyć frekwencję wyborczą demokratycznego elektoratu. Obiecał też starania na rzecz kontroli dostępu do broni palnej.

Przemówienie prezydenta w reżimie sanitarnym

Ponad godzinne przemówienie Biden wygłosił w setnym dniu swoich rządów, kiedy zwykle dokonuje się pierwszych podsumowań dokonań nowego prezydenta. Mógł się przede wszystkim pochwalić sukcesami w walce z koronawirusem, dzięki akcji szczepień, które postępują szybciej niż początkowo przewidywano. Udało się również, jak przypomniał, wydobyć Amerykę ze spowodowanej przez pandemię zapaści gospodarki – chociaż przesłanki do tego stworzył już poprzednik Bidena w Białym Domu, Donald Trump.

Nowy prezydent wygłasza pierwszą mowę w Kongresie zwykle w lutym, w miesiąc po inauguracji, ale z powodu pandemii wystąpienie Bidena przesunięto o dwa miesiące i zastosowano nadzwyczajne środki ostrożności. Na sali Izby Reprezentantów, gdzie normalnie przy takiej okazji zasiadają wszyscy członkowie obu izb Kongresu i zaproszeni goście, w sumie ok. 1400 osób, w tym roku było ich tylko około 200 – ok. 1/4 kongresmanów i senatorów, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, prezes Sądu Najwyższego i część gabinetu Bidena. Na galerię dla publiczności wpuszczono tyko kilkanaście osób. Wszyscy na sali siedzieli w maseczkach, z Bidenem włącznie który zdjął swoją tylko w czasie wygłaszania przemówienia.

1,8 biliona dolarów wydatków, wyższe podatki

W swoim przemówieniu Biden przedstawił projekt ustawy o wydatkach z budżetu na kwotę 1,8 biliona dolarów, które mają być przeznaczone na pomoc państwa dla Amerykanów o niskich i średnich dochodach. Plan prezydenta przewiduje dotacje dla rodzin z tych mniej zamożnych warstw na opiekę nad małymi dziećmi (od 2 do 5 lat), tak żeby pokrywały z własnej kieszeni tylko do 7 proc. wydatków na ten cel.

W ustawie znalazła się też federalna gwarancja płatnych 3-miesięcznych urlopów rodzinnych i chorobowych, które na razie zapewnione są w USA tylko w niektórych stanach, albo zależą od umów z pracodawcą. 109 miliardów dolarów ma pójść na zapewnienie bezpłatnych 2-letnich studiów w lokalnych college'ach, do których uczęszczają zwykle studenci z biedniejszych środowisk i zwiększenie federalnych stypendiów dla studiujących na pozostałych uczelniach. Projekt przewiduje także rozmaite ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi.

Tak ogromne wydatki państwa mają być sfinansowane z podwyższonych podatków od korporacji i najzamożniejszych Amerykanów. W poprzednio zgłoszonych projektach legislacyjnych Biden proponował podwyższenie podatków od korporacji z obecnych 21 proc. do 28 proc. i podniesienie podatków od osób o dochodach ponad 400 tys. dolarów rocznie. W najnowszym planie prezydent wezwał Kongres do znacznego podwyższenia także podatków od zysków kapitałowych. Propozycje te spotykają się z surową krytyką ze strony republikanów i popierających ich komentatorów w prawicowych mediach. Krytycy twierdzą, że plan prezydenta i demokratów w Kongresie – tj. głównie podwyżki podatków – doprowadzi do zahamowania wzrostu gospodarki.

Kongres uchwalił już wcześniej ustawę o pomocy dla ofiar pandemii z wydatkami ok. 1,9 biliona dolarów na rozmaite cele społeczne, a w kolejce czeka jeszcze projekt ustawy o naprawie infrastruktury wartości 2,2 bln dolarów. Demokraci dołączyli do niej wiele programów nie związanych z nią bezpośrednio, natomiast również zmierzających do niwelowania ogromnych nierówności w USA. Podobne plany – znaczącej redystrybucji dochodu narodowego w drodze wydatków rządowych w celu stymulacji gospodarki – miał przedtem Barack Obama, w którego gabinecie Biden pełnił stanowisko wiceprezydenta. Obama jednak nie mógł zdecydować się na tak śmiałe posunięcia, gdyż objął rządy w 2009 r., w okresie głębokiej recesji, z której wychodzenie musiało zabrać sporo czasu.

Biden jak Roosevelt?

Obecnie gospodarka już nabiera rozpędu, prognozy mówią o rekordowym wzroście w tym roku, więc Biden i wspierający go demokraci mogą sobie pozwolić na ambitny program wzmożonej interwencji państwa i rządowych inwestycji zmierzających – poza społecznymi celami – także do modernizacji kraju. Bidena zaczyna się porównywać do F.D. Roosevelta, którego program New Dealu zasadniczo zmienił Amerykę i rozładował napięcia społeczne.

W przemówieniu w Kongresie prezydent jednak zaznaczył, że stawką jest dzisiaj także wygranie wyścigu ekonomicznego i cywilizacyjnego z Chinami, których autokratyczny model i sukcesy gospodarcze stają się atrakcyjne dla wielu krajów dawnego „trzeciego świata”. Stąd m.in. nacisk Bidena na edukację i inwestycje w naukę i najnowocześniejsze informatyczne. Od tego – podkreślał – zależy ostateczne zwycięstwo demokracji, której Ameryka, w oczach świata, była do niedawna wzorem.

100 dni bez telefonu do Dudy

Kwestie międzynarodowe, jak zwykle w orędziach prezydentów USA w Kongresie, zajęły niewiele miejsca w przemówieniu Bidena. Prezydent przypomniał m.in. o swych ostrzeżeniach pod adresem rosyjskiego prezydenta Putina, że Ameryka będzie stanowczo reagować na nieprzyjazne dla niej posunięcia Moskwy. Przypomniał też, że planuje wycofanie wszystkich wojsk amerykańskich z Afganistanu do 11 września – rocznicy ataku terrorystycznego Al-Kaidy na USA.

Działalność Bidena na scenie globalnej skupia się dążeniu do naprawy szkód poczynionych tu przez jego poprzednika w Białym Domu, Donalda Trumpa – odbudowy nadwerężonych przez nie go sojuszy i poprawy stosunków w krajami Unii Europejskiej. Dzwonił w tym celu do przywódców kilkudziesięciu krajów. Jednym z pominiętych na liście tych telefonów jest, do tej pory, prezydent Duda.

Realizację programu Bidena utrudnia ostry podział polityczny w USA. Prezydent podkreślił, że zależy mu na współpracy z Partią Republikańską, która jednak uporczywie odmawia poparcia najważniejszych jego inicjatyw, twierdząc, że pcha Amerykę w objęcia „socjalizmu”. Mimo opozycji republikanów, demokratyczny obóz Bidena ma szanse na przeforsowanie wspomnianych ustaw o naprawie infrastruktury i pomocy dla rodzin. Mogą one być uchwalone zwykłą większością głosów, gdyż realizacja ich postanowień bezpośrednio wpływa na budżet kraju. Jeśli to się uda, oblicze Ameryki ulegnie zmianie, a notowania Bidena, który cieszy się obecnie poparciem 53 procent obywateli, będą zwyżkowały.

