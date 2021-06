Koniec ery Netanjahu, dzieje się historia. Izrael ma nowy rząd

Niedzielne głosowanie w Knesecie kończy erę Beniamina Netanjahu, który był premierem kraju przez ostatnich 12 lat. Do rządu wchodzą Arabowie. Ale czy szeroka koalicja ma szansę przetrwać?

Stało się. To była bardzo gorąca niedziela w Knesecie. Tradycyjnie tego dnia nie odbywają się głosowania, ale tym razem kalendarz polityczny tak się ułożył, że decydowały się losy nowego rządu. O mały włos głosowanie zostałoby przesunięte ze względu na pożar w okolicy autostrady nr 1 – interweniowała policja, która pomogła dotrzeć do ulokowanego w Jerozolimie budynku parlamentu trzem członkom Knesetu. Dosłownie każdy głos mógł przesądzić o politycznym losie Izraela.

Koniec ery Netanjahu

Rząd Naftalego Bennetta zdobył 60 głosów, 59 było przeciw, deputowany arabskiej partii Ra′am Said al-Harumi ostatecznie wstrzymał się od głosu. Nie zmienia to jednak faktu, że w Izraelu narodził się nowy rząd, który po 12 latach rządów odsuwa od władzy Beniamina Netanjahu – najdłużej urzędującego bez przerwy premiera w historii kraju, nie mówiąc jego rządach w latach 1996-99.

Nowy gabinet nie będzie mieć łatwego zadania. Przy stole zasiada ośmiu liderów ugrupowań tworzących nowy rząd, to bardzo dużo ludzi i bardzo wiele oczekiwań. 27 ministrów, w tym osiem kobiet. Umowa koalicyjna zakłada, że o sierpnia 2023 r. premierem będzie Naftali Bennett, szef Jaminy (ugrupowania na prawo nawet od Likudu), a ministrem dyplomacji Jair Lapid. Potem nastąpi zmiana i Lapid obejmie fotel premiera, a Bennett zostanie ministrem spraw wewnętrznych (do tego czasu rolę tę będzie pełnić numer 2 jego ugrupowania Ajelet Szaked). Ministrem obrony będzie Benny Ganc, Sa′ar będzie ministrem sprawiedliwości, a w gabinecie Lapida szefem dyplomacji. Arabowie nie dostali żadnego fotela ministra, ale mają swojego człowieka w Kancelarii Premiera i ministerstwie spraw wewnętrznych.

Naftali Bennett nie jest gołębiem izraelskiej polityki, jego znakiem rozpoznawczym stało się promowanie rozbudowy izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu i pragnienie aneksji tych terenów. Ma 49 lat i wiele sukcesów na swoim koncie: służba w elitarnej jednostce, potem błyskotliwa kariera w biznesie technologicznym, która uczyniła z niego milionera, a następnie polityka, w której w ciągu lat stał się kimś, z kim trzeba się liczyć. Jako szef Żydowskiego Domu, partii skrajnie nacjonalistycznej, był ministrem ds. diaspory, gospodarki, edukacji, ale także obrony w gabinecie Netanjahu. Pokazuje to również, że swobodnie mógłby – gdyby chciał – dogadać się z szefem Likudu i wejść do prawicowego rządu z partiami religijnymi na pokładzie. Bennett jest pierwszym w historii Izraela premierem, który nosi kipę.

Tym jednak razem ułożyło się inaczej. Likud wprawdzie nominalnie wygrał wybory do Knesetu, ale Netanjahu nie udało się znaleźć większości. Okazało się, że przez ostatnie lata zraził do siebie wszystkich i stał się niewiarygodny, czego ostatecznym potwierdzeniem było uniemożliwienie Benny'emu Gancowi przejęcie funkcji premiera. Trudno prowadzić rozmowy koalicyjne w takich warunkach: nawet oferta last minute pod adresem byłego kolegi partyjnego Gideona Sa′ara, że to on jako pierwszy będzie premierem, została odrzucona. Nikt już nie wierzył Netanjahu. Paradoksem jest, że na czele rządu staje polityk, który gwarantuje poparcie zaledwie sześciu z siedmiorga deputowanych swojej partii. Tyle że w obecnych realiach inna opcja nie wchodziła w grę. Gdyby i teraz politycy się nie dogadali, Izrael czekałyby piąte z rzędu przedterminowe wybory, a tego scenariusza wielu starało się uniknąć za wszelką cenę.

Arabowie wchodzą do rządu

To będzie historyczny rząd również dlatego, że po raz pierwszy oficjalnie jego częścią będzie ugrupowanie arabskie, a nawet islamskie – partia Ra'am. Jej lider Mansur Abbas jest pragmatykiem. Wchodzi do rządu zdominowanego przez prawicę nie po to, by doprowadzić do powstania państwa palestyńskiego, ale by załatwić konkretne postulaty ważne dla jego wyborców: wsparcie edukacyjne i wyrównywanie szans w społeczności izraelskich Arabów, walka z przestępczością w tej społeczności i ułatwienie transportu dla wykluczonych grup beduinów na Negewie – wszystko to zapisano w umowie koalicyjnej i na wszystko zaplanowano konkretne miliardy szekli. To nie jest rząd z miłości, ale z rozsądku, przynajmniej dla Arabów – choć bez nich, czyli nawet tych trzech głosów żadnego rządu by nie było.

Do tej układanki trzeba dodać świeckie ugrupowanie Awigdora Libermana Nasz Dom Izrael, który dla zasady darzy Arabów całkowitą niechęcią (ale i to nie przeszkodziło mu wejść z nimi do gabinetu). Ukłonem pod adresem Libermana ma być na przykład ustawa umożliwiająca transport w szabat. To oczywiście wywołuje gniew ugrupowań religijnych, choć i te nastroje próbował tonować Bennett w swoim niedzielnym wystąpieniu zapewniając, że jego rząd zadba o Charedim (religijnych ortodoksów), powstanie też komisja do zbadania okoliczności tragedii na górze Meron, podczas której zginęło 45 osób.

Jak długo przetrwa nowy rząd?

Duet Bennett–Lapid nie będzie miał łatwego życia, co ujawniło się choćby podczas niedzielnej debaty w Knesecie. Bennett nie był w stanie swobodnie przedstawić założeń rządu, bo ciągle padały okrzyki pod jego adresem od zwolenników Netanjahu. Sam ustępujący premier uważa, że nowo wyłoniony rząd to wyborcze oszustwo (pachnie sytuacją jego przyjaciela Donalda Trumpa), ale po głosowaniu uścisnął dłoń Bennettowi, dając sygnał do pokojowego przekazania władzy.

Ale nowy rząd będzie miał problem nie tylko z twardą opozycją – na pewno nie może liczyć na spokój ze strony Likudu, partii religijnych czy skrajnie prawicowego Religijnego Syjonizmu. Problemem będą też jego własne szeregi i konieczność pogodzenia ognia z wodą: prawicowych zapędów Bennetta z lewicowymi przekonaniami Merecu czy Partii Pracy, lawirowania między Libermanem a Abbasem, zwłaszcza gdyby doszło do kolejnego zaognienia sytuacji z Hamasem. Ten rząd jest inny, bo nie będzie w nim Netanjahu, ale wiele założeń dotychczasowej polityki izraelskiej się nie zmieni: twardy kurs wobec Iranu czy priorytetowa kwestia bezpieczeństwa. W tym sensie będzie to rząd kontynuacji.

Znając Netanjahu, można być jednak pewnym, że zrobi wszystko, by znów sięgnąć po władzę. Jego sytuacja jest jednak trudna: zaliczył porażkę, bo nie stworzył rządu, toczy się w jego sprawie poważny proces kryminalny, grozi mu nawet więzienie. Co tym bardziej determinuje go to do tego, by odzyskać władzę: nad Izraelem i w jakimś sensie nad własnym życiem.