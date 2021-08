Afganistan po zamachu w Kabulu. Zło odradza się bardzo szybko

Świat

Co się stało w Kabulu?

Budujący z zachodnią pomocą od 20 lat demokrację Afganistan zawalił się w 10 dni. A sceny z lotniska w Kabulu trafią do wielkiej księgi symboli, jak wcześniej ewakuacja Sajgonu i płonące wieże Nowego Jorku. Jak mogło się stać to, co się stało?