Huragan Ida: klęska żywiołowa po klęsce politycznej Bidena

Obserwatorzy zastanawiają się, jak Joe Biden poradzi sobie z podwójnym kryzysem: Afganistanem i klęską żywiołową na południu USA. Tym bardziej że rośnie jednocześnie liczba infekcji i zachorowań na covid.

Potężny huragan Ida – 4. kategorii na skali od 1 do 5 – uderzył i spustoszył Luizjanę w czasie minionego weekendu i w najbliższych dniach zagraża innym stanom amerykańskiego południa, jak Missisipi i Tennessee. Wicher huraganu, jednego z największych w historii USA, wiał w czasie weekendu z szybkością 150 mil na godzinę (230 km na godz.). Siła wód Zatoki Meksykańskiej napierających na wybrzeże i deltę Missisipi spowodowała odwrócenie się biegu tej rzeki. Największe zniszczenia huragan wyrządził w Nowym Orleanie i na podmokłych terenach na południe od tego miasta.

Nowy Orlean. Ciemność, brak klimatyzacji i benzyny

Od niedzieli cały Nowy Orlean – jego 390 tys. mieszkańców, około miliona domów i budynków przemysłowych – jest pozbawiony elektryczności; jedynym źródłem prądu są generatory. W całym stanie ponad milion ludzi pozostaje bez energii elektrycznej, co oprócz ciemności oznacza brak klimatyzacji i działających lodówek – w temperaturze ponad 30 st. C. Przewiduje się, że awaria prądu może potrwać kilka tygodni.

W Nowym Orleanie wicher zerwał dachy z wielu budynków i powalił drzewa. W kilku dzielnicach miasta doszło do uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych i zalania ulic i domów. Z powodu szybkości i nasilenia huraganu w ostatnich dniach ewakuowano tylko część mieszkańców miasta. Władze apelują o niewychodzenie z domów, ale nie wszyscy stosują się do tych zaleceń. Wielu ludzi wychodzi na zewnątrz, by robić zdjęcia z historycznego kataklizmu.

W miejscowości Prairieville pod Batonn Rouge drzewo spadające na samochód zabiło jego kierowcę. Huragan spowodował zerwanie linii telefonicznych i przerwy w działaniu telefonów komórkowych, co utrudnia akcję ratunkową. Usuwanie wody z ulic przebiega powoli wskutek zakłóceń elektrycznych pomp. Ogromne szkody żywioł wyrządził w zakładach przemysłowych Luizjany, jak rafinerie ropy i stacje przeładunkowe w portach. W związku z ustaniem pracy w sześciu rafineriach w stanie brakuje benzyny.

Huragan Ida nadciąga 16 lat po Katrinie

Dodatkowym problemem jest przepełnienie szpitali, gdzie leży mnóstwo chorych na koronawirusa i brak miejsca dla ludzi ewakuowanych z zalanych domów. W Luizjanie, gdzie – podobnie jak na całym południa USA – na covid-19 zaszczepiło się mniej ludzi niż w innych stanach, liczba zachorowań – tym razem wywołanych wariantem delta – znacznie wzrosła od końca lipca i notuje się teraz tysiące przypadków dziennie. W związku z huraganem ewakuowano 40 domów opieki i spokojnej starości. Gromadzenie ewakuowanych – często zainfekowanych covidem – w awaryjnych schroniskach zwiększa ryzyko zarażeń.

Ida uderzyła w Luizjanę 28 sierpnia – dokładnie tego samego dnia co 16 lat temu huragan Katrina, o kategorii 5, epokowy kataklizm, w wyniku którego zginęło 1836 osób. Przeważająca ich część to śmiertelne ofiary katastrofalnej powodzi w Nowym Orleanie, do której doszło wskutek przerwania wałów przeciwpowodziowych. Sytuację pogorszyło położenie Nowego Orleanu – w depresji, poniżej poziomu morza. Powódź zmusiła do ewakuacji większość ludności miasta. Znaczna część już do niego nie wróciła; jego populacja zmniejszyła się o ponad połowę. W powodzi zginęło m.in. część członków słynnych zespołów muzycznych Nowego Orleanu, legendarnej kolebki jazzu. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy ubogich dzielnic, przeważnie czarnoskórzy.

Joe Biden. Podwójny kryzys

Ida, chociaż poczyniła wielkie spustoszenia, nie wytrzymuje porównań z Katriną, kiedy wiatr wiał szybkością 175 mil (282 km) na godzinę. Od tamtego kataklizmu w 2005 r. wały przeciwpowodziowe zostały wzmocnione i poza lokalnymi uszkodzeniami wytrzymały napór wody. Porównuje się również szersze, polityczne implikacje obu katastrof. Katrina okazała się wydarzeniem, które dodatkowo – po wojnie w Iraku – pogrążyło ówczesnego prezydenta George′a W. Busha w oczach Amerykanów. Bush dopiero po paru dniach zareagował na tragedię, a jego administracja zaniedbała ewakuację powodzian. Poparcie dla prezydenta, który zlekceważył katastrofę, spadło do 40 proc.

Joe Biden wyciągnął wnioski z błędu Busha. Obecny prezydent już w niedzielę osobiście pokazał się w sztabie antykryzysowym, długo mówił o huraganie i ogłosił pomoc dla Luizjany. Biden jest w opałach po fatalnym przebiegu wydarzeń w Afganistanie, gdzie zarządzone przez niego wycofanie wojsk amerykańskich doprowadziło do raptownego upadku rządu afgańskiego, kapitulacji rządowej armii i chaosu ewakuacji cywilów z lotniska w Kabulu. Obserwatorzy zastanawiają się, jak poradzi sobie z podwójnym kryzysem: Afganistanem i klęską żywiołową na południu USA. Tym bardziej że rośnie jednocześnie liczba infekcji i zachorowań na covid w związku z niedostateczną liczbą zaszczepionych Amerykanów.

