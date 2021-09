W sosie własnym i cudzym

W Indiach nie ma takiej potrawy jak curry. To wytwór Brytyjczyków, uważany za symbol kolonializmu. Ale indyjskiej kuchni grozi teraz inna, narodowa dominacja.

Brytyjczycy, gdy przejmowali kontrolę nad południowoindyjskimi portami, zmienili zasłyszane w używanym tam języku tamilskim słowo kari w curry, po czym w połowie XIX w. zaczęli go używać na określenie wielu lokalnych potraw.

Blogerka Chaheti Bansal ma 27 lat, indyjskie korzenie i kanał na Instagramie. Prezentuje na nim filmowe przepisy na potrawy wywodzące się z Azji. Mieszka w Kalifornii, do dziś opublikowała ponad 70 krótkich filmów, a jej profil śledzi 200 tys. internautów. Ich komentarze sprowadzają się zwykle do zwięzłych pochwał lub pytań o to, jakiego oleju używa. Ale kiedy przy jednym z filmów zamiast przepisu dołączyła komentarz, w którym domaga się usunięcia słowa „curry” z globalnego menu, pod postem i w mediach się zagotowało.