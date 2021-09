Bajki PiS. Dlaczego Duda nie spotkał się z Bidenem?

Sugestie naszego rządu, że Dudzie nie zależało na spotkaniu z Bidenem, można między bajki włożyć. Każde spotkanie głowy państwa z prezydentem, bądź co bądź, supermocarstwa to zawsze sukces co najmniej piarowy.

Prezydent Andrzej Duda nie spotkał się z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem przy okazji odbywającej się teraz sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Biden wygłosił tam we wtorek rano przemówienie, odbył rozmowę z premierem Australii Scottem Morrisonem, po czym samolotem Air Force One odleciał do Waszyngtonu. O tym, że spotkanie Dudy z Bidenem nie jest przewidziane w programie jego wizyty w Nowym Jorku, informował poprzedniego dnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Dudy Jakub Kumoch.