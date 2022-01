Maltanka nową szefową europarlamentu. Kandydat PiS się wycofał

Roberta Metsola, która akurat dziś skończyła 43 lata, będzie szefowała Parlamentowi Europejskiemu przez dwa i pół roku. Wygrała już w pierwszej rundzie, zdobywając 458 na 616 ważnych głosów. Wybór był konieczny teraz – 11 stycznia zmarł przewodniczący europarlamentu Włoch David Sassoli (na tydzień przed końcem kadencji). „Ten Parlament Europejski wiele znaczy dla sędziów, którzy są atakowani. Wiele znaczy dla kobiet walczących o swoje prawa. Wiele znaczy dla słabych i prześladowanych. Wiele znaczy dla ludzi LGBT+. Wiele znaczy dla osób o różnych tożsamościach dżenderowych” – mówiła dziś Metsola.

The election of @RobertaMetsola, a woman of values & a devoted European, as President of the European Parliament, is great news for all those who achieve their dreams through hard work & determination. And who believe in Europe. I believe in Europe & I believe in you, Roberta.