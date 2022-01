Instrukcja Watykanu utrudni śledztwa ws. pedofilii. Franciszek ma kłopot

Jak pogodzić watykańską instrukcję z oficjalną polityką Franciszka wzywającego do zera tolerancji dla krzywdzenia dzieci przez pedofilów w sutannach? Przecież papież może w Kościele wszystko.

System kościelny, czyli kuria rzymska, „rząd” państwa papieskiego, utrudnia niezależne od niego dochodzenia w sprawie nadużyć seksualnych, których sprawcami są członkowie kleru. Utrudnia pod pretekstem, że te brudne sprawy podlegają ostatecznie jurysdykcji Watykanu, a konkretnie „ministerstwa” doktryny, czyli Kongregacji Nauki Wiary.

Watykan decyduje

Takie smutne wnioski płyną z informacji o wewnętrznej instrukcji Stolicy Apostolskiej na temat udostępniania akt dotyczących przestępstw pedofilii. Rozesłał ją władzom kościelnym w Polsce nuncjusz papieski w Warszawie abp Pennacchio. Niuanse i zawiłości prawne z tym związane opisuje Tomasz Królak w artykule „Watykan knebluje biskupów” w „Rzeczpospolitej”.

Od momentu, gdy dochodzenie przejmuje ta instytucja, tylko Watykan może wydawać jakiekolwiek dokumenty instytucjom niekościelnym, w tym świeckim komisjom (takim jak u nas komisja prof. Kmieciaka), sądom i prokuratorom. I to na ich wniosek przekazany drogą dyplomatyczną. A droga dyplomatyczna to sfera relacji międzypaństwowych, czyli polityka. Jedne rządy poprą starania o dokumentację, inne niekoniecznie, zwłaszcza gdy są w dobrej komitywie z Watykanem.

Watykański knebel na biskupów

To samo dotyczy biskupów. Nawet gdyby mogli, nie wszyscy byliby chętni do współpracy. Niektórzy „knebel” watykański przyjmą z ulgą. Mogą teraz rozłożyć szeroko ręce w geście pozornej bezradności: my jesteśmy gotowi do pomocy, ale Watykan rzuca kłody. Wolno więc zapytać: a czy Franciszek też? Bo jak pogodzić instrukcję z oficjalną polityką obecnego papieża wzywającego do zera tolerancji dla krzywdzenia dzieci przez pedofilów w sutannach? Przecież papież może w Kościele wszystko. Zwalanie winy na kurialistów nie zwolni go od tych pytań. Brak odpowiedzi podważa wiarygodność papieża, więc Franciszek ma naprawdę kłopot.

Jak ta zmiana frontu wpłynie na walkę z pedofilią w Kościele? Na pewno jej nie pomoże. Przyniesie korzyści systemowi, ale rozwlecze śledztwa niezależne od Kościoła. Prokuratura pod władzą ministra Ziobry, choć teoretycznie może takie dochodzenia prowadzić, odetchnie z ulgą podobnie jak biskupi. A niezależne sądy świeckie natrafią na dodatkowe przeszkody w wymierzeniu sprawiedliwości.

Tak Kościół zarządza kryzysem

Że coś się święci, zapowiadała już odmowa wydania akt Sądowi Okręgowemu w Kaliszu dotyczących sprawy bp. Edwarda Janiaka. Nuncjusz Pennacchio odmówił wydania dokumentów, powołując się na decyzję Watykanu, a Watykan odmówił, powołując się na „nienaruszalność” akt zdeponowanych w archiwum Stolicy Apostolskiej. Dokumenty, o które sąd poprosił via ministerstwo spraw zagranicznych – czyli na zasadzie pomocy prawnej zalecanej przez sam Watykan w takich sprawach – były potrzebne do wydania wyroku w sprawie cywilnej założonej przeciw kurii kaliskiej przez braci Pankowiaków. Chodzi o milion złotych zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone im przez ks. Hajdasza. Bp Janiak mógł być uwikłany w tuszowanie tej sprawy.

Tzw. zarządzanie kryzysem w instytucji polega przede wszystkim na ograniczaniu strat materialnych i wizerunkowych, a w dalszej kolejności wymaga ewentualnego naprawienia szkód i krzywd oraz uczciwej analizy błędów, które do kryzysu doprowadziły. Instrukcja rozesłana przez nuncjusza pasuje jak ulał do tej metody, ale to wątpliwa zasługa. Zwłaszcza że w innych katolickich Kościołach lokalnych biskupi i wierni wcale takich kół ratunkowych od Watykanu nie oczekują, tylko podejmują wspólnie z władzami świeckimi wysiłki, by wyjście z kryzysu pedofilskiego ułatwiać, a nie utrudniać.

