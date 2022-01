Ukraina: strachy, gesty i dymisje

Amerykanie i Brytyjczycy rozpoczęli częściową ewakuację swoich ambasad w Kijowie. Departament Stanu oświadczył, że do rosyjskiej inwazji na Ukrainę może dojść „w każdym momencie”. Wezwał też obywateli USA do wyjazdu z kraju. Był to finał kolejnego burzliwego tygodnia wokół Ukrainy.

W sobotę szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss ujawniła, powołując się na raporty MI6, że Moskwa planuje zainstalowanie w Kijowie prorosyjskiego rządu z byłym ukraińskim posłem Jewhenem Murajewem jako premierem.