Czy strzelba Putina wystrzeli? Co siedzi w głowie prezydenta Rosji?

Rozmowa z Dmitrijem Treninem, dyrektorem Moskiewskiego Centrum Carnegie, o tym, co siedzi w głowie rosyjskiego prezydenta.

PAWEŁ RESZKA: – Cały świat dzwoni i pyta: Dmitriju Witaliewiczu, będzie wojna na Ukrainie? Będzie?

DMITRIJ TRENIN: – Wojna na dużą skalę jest według mnie mało prawdopodobna.

Wojska są skoncentrowane przy granicy, czekają w pogotowiu od tygodni…

Uważam, że przerzucenie wojsk na południowy zachód i zachód to tylko narzędzie. Kreml używa go, aby zmusić Waszyngton do zajęcia miejsca przy stole negocjacyjnym i wzięcia pod uwagę rosyjskich interesów w dziedzinie bezpieczeństwa.