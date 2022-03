Czerwone strzałki na mapach niemal się zatrzymały. Rosyjskie wojska jeszcze gdzieniegdzie bardzo powoli posuwają się naprzód. Ale w zasadzie stanęły.

Ukraińcy powstrzymali postęp ofensywy i nie dopuścili Rosjan do swoich głównych miast. Idących na Kijów Rosjan bohatersko powstrzymuje ukraińska brygada pancerna, praktycznie zamknięta w Czernihowie. Mikołajów też opiera się Rosjanom, którzy po początkowych sukcesach obeszli go, posuwając się dalej na północ. Od południa Rosjanie wdarli się na obszar porównywalny z Krymem i są o krok od kontroli nad całym wybrzeżem Morza Azowskiego. To lądowy korytarz, o który chodziło im od początku agresji na Ukrainę osiem lat temu.