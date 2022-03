Jezioro bez wody

Wielu Węgrów przed niedzielnymi wyborami zada sobie pytanie, ile ich będzie kosztować ewentualna porażka Viktora Orbána. Przeliczą i na niego zagłosują.

Protest aktywistów węgierskich zachęcający do oddawania nieważnych głosów w nadchodzących wyborach.

Po ośmiu latach w Monachium Zita wróciła niedawno do Kisvárdy. Znajomi dziwią się, bo tu ruch odbywa się w odwrotnym kierunku: młodzi wyjeżdżają do Budapesztu albo za granicę. Przez pół godziny 30-letnia Zita oraz jej chłopak Tamás opowiadają o Kisvárdzie. Że miejscowi są bierni, tępią przejawy oryginalności i niezależności. Uważają, że wiedzą wszystko najlepiej, choć wiedzę o świecie czerpią z propagandy w telewizorze. Że jak nie jesteś za rządem, to jesteś podejrzany.

Kiedyś – wspominają Zita i Tamás – miasto pęczniało od inicjatyw teatralnych i muzycznych, teraz za kulturę robi nowy stadion piłkarski.