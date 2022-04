Orbán IV. Wykonał sprytny manewr i znów wygrał

Niedoszacowany w sondażach Fidesz miażdżąco zwyciężył w węgierskich wyborach. Opozycji nie pomogło ani zjednoczenie, ani pandemia, ani nawet wojna.

Już tradycyjnie początek wyborczego kwietnia to dla przeciwników Viktora Orbána czas emocjonalnego rollercoastera. Zaczyna się od wielkich nadziei. Cztery lata temu były one związane z sięgającą 70 proc. frekwencją; podejrzewano, że to rozczarowani polityką Fideszu młodzi wyborcy masowo ruszyli do urn. Okazało się, że było odwrotnie, że wybory – po których Orbán zdobył trzecią z rzędu większość konstytucyjną – zmobilizowały jego sympatyków, którzy zmienili je w plebiscyt jego popularności.