Czerwona farba, głowa świni, donosy. W Rosji Putina jak za Stalina

Rosja wraca do starych wzorców. Mordy na cywilach, propaganda, represje polityczne cofają Kreml, a rosnąca liczba donosów społeczeństwo do praktyk z czasów stalinowskich.

Maria Pietrowskaja, aktywistka z Nieżgorodu. 19 marca wyszła na jednoosobową pikietę z plakatem „Rożaj sam” [Rodź sam], na którym namalowała Putina z dzieciątkiem-rakietą na rękach. Została aresztowana, bo doniósł na nią gorliwy patriota. Trzy dni później policja przeprowadziła rewizję w mieszkaniu moskwianki, która wywiesiła w oknie girlandy w kolorach flagi Ukrainy. Doniósł na nią sąsiad z naprzeciwka. Tego samego wieczoru w klubie nocnym w centrum stolicy została aresztowana Nina Zołotuchina. Jeden z kolegów wezwał policję, ponieważ krytycznie komentowała „operację wyzwalania Ukrainy spod nazizmu”.

Donosy, obowiązkowe symbole „Z”

Jedną z głośniejszych ostatnio spraw była historia nauczycielki z Korsakowa, niewielkiej miejscowości w obwodzie sachalińskim. 17 marca Marina Dubrowa została aresztowana i ukarana grzywną 30 tys. rubli (360 dol.) za dyskredytowanie działań rosyjskiej armii w Ukrainie. Powodem było nagranie wideo „Świat bez wojny”, a w nim pacyfistyczna piosenka śpiewana w języku rosyjskim i ukraińskim. Uczniowie swoją nauczycielkę nagrali, a – jak podejrzewa – na policję donieśli zaniepokojeni rodzice. W rozmowie z Sibir.Realii, regionalnym projektem Radio Swoboda, opowiadała: „Chciałam, żeby moi uczniowie byli wolnymi, myślącymi i porządnymi ludźmi. Sprawiedliwość i prawda ponad wszystko”.

Od początku wojny rosyjscy nauczyciele zmuszani są przeprowadzać specjalne pogadanki o „wyzwalaniu Ukrainy”. Ci, którzy odmawiają, są zwalniani z pracy. W niektórych placówkach obowiązkowe stały się wstążki z symbolem „Z”. Nauczycielom z moskiewskich szkół są organizowane spotkania z redaktor naczelną RT Margaritą Simonian oraz rzeczniczką MSZ Marią Zacharową. Wyjaśniają one, jak „walczyć z fejkami w czasach wojny”. Specjalne instrukcje trafiły również na uniwersytety. Mają być „wykorzystywane przy omawianiu aktualnych zagadnień”.

Jeden ze studentów Politechniki w Tomsku, który uczestniczył w tych prelekcjach, zgodził się porozmawiać z dziennikarzami portalu Meduza. Przyznał, że większość młodzieży była sceptycznie nastawiona. „To zwykła państwowa propaganda. Jest bez sensu. Wielu ma już własne opinie i wszyscy wszystko rozumieją” – mówił Meduzie. Zauważyły to również władze, więc do rektoratu tomskiej uczelni wpłynęło pismo z kuratorium, które zasugerowało „pobudzenie studentów pierwszego roku i zwiększenie frekwencji na wykładach politycznych”.

Władze zachęcają również obywateli do informowania o „podejrzanych jednostkach”. Mieszkańcy Kaliningradu zaczęli otrzymywać SMS-y z wezwaniami do donoszenia na tych, którzy rozpowszechniają fałszywe informacje o działaniach armii rosyjskiej w Ukrainie. Państwo bowiem, jak mogli przeczytać w wiadomości, „walczy z prowokatorami i oszustami”. Niezależny portal „Mediazona” odkrył, że podobne SMS-y otrzymują mieszkańcy sześciu kolejnych regionów – Moskwy, Ałtaju, Biełgorodu, Penzy, Saratowa i Samary.

Sami zmieniamy się w bestie

W połowie marca mieszkańcy Moskwy mogli znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych broszurę, która informowała o zbieraniu podpisów pod listem do mera miasta w sprawie „dobrostanu stolicy”, a przy okazji zachęcała do zgłaszania nierzetelnych politycznie sąsiadów. Redakcja portalu „Nowych Izwiestii”, opisując tę historię, konkludowała: „To bolesne, gdy widać, jak sami zmieniamy się w bestie”.

„Współczesne donosy jedynie retoryką różnią się od tych z lat 20., 30. [ubiegłego wieku]” – twierdzi Aleksandra Bajewa, szefowa działu prawnego OVD-Info, watchdoga monitorującego protesty w Rosji. Zauważa przy tym, że podczas gdy zwyczajowo ich liczba rosła w czasie masowych protestów, od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę zaczynają przypominać praktykę stalinowską. Są systemowe i motywowane ewidentnie politycznie.

Problemy na obywatelskie zamówienie

W czasach radzieckich napisano 4 mln donosów, a obecnie jest to jeszcze łatwiejsze. Wystarczy wypełnić formularz, a w życiu wskazanej w nim osoby pojawią się problemy. Cenzura wojenna pozwala nałożyć karę finansową 5 mln rubli (ok. 60 tys. dol.) i pozbawić wolności nawet na 15 lat. Innymi słowy, wraca „Archipelag Gułag”, kiedy miliony obywateli radzieckich trafiło tam pod fikcyjnym czy najbardziej absurdalnym pretekstem.

Politycy Sprawiedliwej Rosji postanowili tę praktykę przywrócić i utworzyli specjalną stronę, na której można wypełnić formularz, a ewidencja obywateli o nieodpowiednich poglądach trafi prosto na biurko Aleksandra Bastrykinina, szefa Komitetu Śledczego FR. To jednak – przekonywał Dmitrij Kuzniecow, deputowany do Dumy Państwowej – nie narzędzie czystek politycznych, lecz przejaw „miłości do ojczyzny”, która ma nasilić „falę patriotyzmu” wśród rodaków.

Służby dobrze poinformowane

Niepoprawnych politycznie można zadenuncjować, a jeśli zawczasu organy ścigania nie wyeliminują „stanowiących zagrożenie dla porządku konstytucyjnego”, można ich aresztować za udział w nielegalnym zgromadzeniu. Od początku inwazji na Ukrainę aresztowano ponad 15 tys. przeciwników wojny. W ostatni weekend według danych OVD-Info zatrzymano 200 osób w 17 miastach, przy czym większość w Moskwie oraz Sankt Petersburgu.

Stowarzyszenie „Wiosna” zaproponowało akcję w miejscu publicznym. Aby uniknąć przedwczesnego aresztowania, w ostatniej chwili wyznaczono miejsce protestu – park Zariadie. Bez powodzenia, gdyż służby bezpieczeństwa były przygotowane i dobrze poinformowane. Niedaleko parku przy wejściu do metra Kitaj-Gorod czekały policyjne suki, a w parku przeprowadzono obławę. Do aresztu trafił każdy spacerowicz.

Odcięta głowa świni i czerwona farba

Inspiracją dla myślących krytycznie są Dmitrij Muratow i Aleksiej Wenediktow. Tych jednak nie można po prostu aresztować, jak spacerowiczów w parku Zariadie. Należy więc zastraszyć. Redaktor naczelny „Nowoj Gaziety” i ubiegłoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muratow został napadnięty 7 kwietnia w pociągu relacji Moskwa–Samara. „Nieznani” sprawcy wtargnęli do jego przedziału, oblali czerwoną farbą, wykrzykując „To za naszych chłopców!”. Z kolei 24 marca jego kolega, były redaktor zlikwidowanej w ubiegłym miesiącu radiostacji „Echo Moskwy” Aleksiej Wenediktow znalazł pod drzwiami swojego mieszkania odciętą głowę świni, a na drzwiach naklejkę z tryzubem oraz napisem „Judensau” (żydowska świnia).

Przemoc i represje nie zawsze są inspirowane z góry. Zaangażowani są również obywatele – niektórzy szczerze, inni pod presją. „Nie zmienia to jednak faktu, że represje są dokonywane także ich rękoma” – mówi Bajewa z OVD-Info. Dokładnie to samo pisał w swojej powieści „Zona” z 1982 r. dziennikarz i dysydent Siergiej Dowłatow. To on wypominał: „Nieustannie przeklinamy towarzysza Stalina. Tymczasem miliony donosów napisali przecież zwykli ludzie radzieccy”.

