Macron vs Le Pen. Walka o Francję i o Europę

Francuzi wybierali nie tylko swojego prezydenta, ale też do pewnego stopnia przyszłość Europy. Według pierwszych exit polls Macron wygrywa pierwszą rundę z 28,1 proc. głosów, podczas gdy Marine Le Pen wchodzi do drugiej tury z 23,3 proc. poparcia.

Francja jako druga co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej, dysponująca – w cieniu wojny w Ukrainie – największą liczebnie armią wśród państw członkowskich, może w zależności od wyników w drugiej turze okazać się albo prowodyrką głębokich zmian w Unii Europejskiej, albo prorosyjskim koniem trojańskim.

Co Francuzom (nie)podoba się w Macronie?

Emmanuel Macron to najbardziej proeuropejski ze wszystkich kandydatów. Wywodzący się z kręgów finansowych dotychczasowy prezydent robi wszystko, aby utrzymać we Francji przynajmniej business as usual – mimo strajków, pandemii i wzrostów cen, które trapiły jego pierwszą kadencję. Przypomnijmy, że w 2017 r. Macron przejął stanowisko po François Hollandzie – Francja dopiero co wyszła wówczas z kryzysu euro zapoczątkowanego w 2008 r. i wciąż jeszcze walczyła z zadłużeniem finansów publicznych. W ciągu niecałej dekady projekt francuskiego „rynkowego socjalizmu” legł w gruzach, a ambicją Macrona było przekierować kraj na bardziej liberalne, lżejsze z punktu widzenia gospodarki tory.

W toku kadencji wielokrotnie zmagał się z protestami – najgłośniejsze były „żółte kamizelki”, gwałtowne demonstracje drobnej klasy średniej, które wybuchły w odpowiedzi na podwyżkę akcyzy paliwowej, a także strajki związków zawodowych w odpowiedzi na plany podniesienia wieku emerytalnego i uspójnienia licznych i zawiłych systemów emerytalnych w kraju. Nie pomogła mu także pandemia i niezwykle surowy lockdown. Właściwie jego notowania zaczęły odbijać od dna dopiero niedawno – Francuzom bardzo spodobały się mocne słowa i bezpośrednie negocjacje w sprawie zawieszenia broni, jakie ich prezydent prowadził z Władimirem Putinem.

Nieuchronne tąpnięcie w popularności Macrona przyniosła zapowiedź powrotu do planów reformy emerytalnej w ewentualnej drugiej kadencji – zapowiedź niestety konieczna z punktu widzenia demokratycznych standardów. Jeśli wygra te wybory, będzie miał w ręku mandat do przeprowadzenia reformy – w tej chwili niezbędnej nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale też strategicznego.

Le Pen starała się ukryć związki z Putinem

Z kolei Marine Le Pen, która tuż przed wyborami notowała rekordowe poparcie, zaproponowała Francuzkom i Francuzom populistyczny przekaz w stylu „Make France Great Again”. Jednocześnie starała się ukryć swoje związki z Putinem – do tego stopnia, że kiedy Mateusz Morawiecki zarzucił Macronowi układanie się z tym nowym „Hitlerem czy Pol Potem”, na co Macron odpowiedział, zarzucając polskiemu premierowi antysemityzm, Marine Le Pen przemknęła przez kryzys suchą stopą. Mimo że przynajmniej do czasu wojny nie tylko była w regularnych kontaktach z Putinem, ale w 2017 r. pieniądze na kampanię pożyczała w rosyjskich bankach.

Prawdziwym zwycięzcą tych wyborów jest jednak człowiek, który nie wejdzie do trzeciej tury – Jean-Luc Mélenchon, któremu udało się zebrać rekordowe 20,1 proc. głosów. Zgodnie z proroctwami Ségolène Royal z początków kampanii Mélenchon okazał się jedynym żywym i przekonującym symbolem na lewym skrzydle francuskiej sceny politycznej. Trzeba przy tym podkreślić, że choć nie zrezygnował z większości lewicowo-populistycznych haseł, w stosunku do poprzednich kampanii o 180 stopni zmienił stanowisko w sprawie przyjmowania i legalizacji pobytu obcokrajowców, a także przytemperował przekaz dotyczący francuskiego protekcjonizmu, z którym do tej pory szedł niemal ramię w ramię z nacjonalistami.

Czyżby lewicowy populizm dojrzewał? Ponieważ od poparcia Mélenchona dla kandydata w drugiej turze w tej chwili raczej na pewno zależy przyszłość zarówno tego kraju, jak i Unii Europejskiej, miejmy nadzieję, że we Francji, tak jak w Niemczech, uda się otworzyć nowy rozdział, zawiązując sojusz lewicowo-liberalny.

Zemmour nie pokonał Le Pen

Z kolei największym przegranym tych wyborów okazał się Éric Zemmour, dawny publicysta „Le Figaro”, który wszedł do polityki w zeszłym roku na skrajnie prawicowych, populistycznych i antyimigranckich hasłach. Mówi się, że jest powiązany z dawnym spin doctorem i szefem kampanii Donalda Trupa Steve’em Bannonem, który po zakończeniu współpracy z amerykańskim prezydentem postanowił założyć fundację wspierającą skrajnych prawicowców w Europie. Exit poll daje Zemmourowi zaledwie 7 proc., podczas gdy jeszcze w styczniu niektóre sondaże pozwalały mu marzyć o wejściu do drugiej tury.



Na podstawie wyników exit polls i wstępnych deklaracji poparcia ze strony kandydatów, którzy nie dostali się do drugiej tury, można wywnioskować, że wyborcy przestraszyli się widma populizmu. Wiele w tej chwili zależy od Jean-Luca Mélenchona – czy okaże się bardziej przeciwnikiem skrajnie prawicowej Le Pen? Czy może jednak przede wszystkim wrogiem Emmanuela Macrona? I jak zareagują na jego zalecenia jego wyborcy – czyli ponad 20 proc. osób, które zagłosowały 10 kwietnia?